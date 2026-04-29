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Schwerpunkt: 250 Jahre Amerikanische Unabhängigkeit

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Straßburg (ots)

Schwerpunkt: 250 Jahre Amerikanische Unabhängigkeit

Online auf arte.tv und am Samstag, 27. Juni und am Dienstag, 30. Juni ab 20.15 auf ARTE

Vier Dokumentationen widmen sich dem Ereignis, das die Welt veränderte: "Amerikas Aufbruch in die Freiheit" rekonstruiert die entscheidenden Momente.

Der Zweiteiler "America, who are you?" ist ein tiefgründiger Blick auf die US-Mentalität. Die Filme "Trump, no limit" und "Trump zurück an der Macht" zeigen die Spaltung des Landes und die globalen Folgen seiner Politik.

Der Schwerpunkt am 27. Juni im Überblick:

Amerikas Aufbruch in die Freiheit - Der Unabhängigkeitskrieg

20.15 | Ab 8. Juni auf arte.tv

Dokumentarfilm von Daniel Oron, ZDF/ARTE, Autentic, Go Button Media, Deutschland, 2025, 87 Min., Erstausstrahlung

Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung veränderte die Welt. 250 Jahre danachsind ihre Forderungen noch immer nicht vollständig eingelöst. Dieser Film rekonstruiertden Kampf für die Unabhängigkeit aus der Perspektive einfacher Menschen, die direktbeteiligt waren. Er schildert Ereignisse, die zu der Erklärung führten und zeigt dieSchlachten auf dem Weg zum Ziel.

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Der Schwerpunkt am 30. Juni im Überblick:

America, who are you? Eine Mentalitätsgeschichte der USA

20.15 | Ab 30. Juni auf arte.tv

2- teilige Dokumentation von Windfried Oelsner, BR/ARTE, Doclights, Deutschland 2026, 2 x 52 Min., Erstausstrahlung

Am 4. Juli, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, feiern die USA ihr 250-jähriges Jubiläum. Doch heute wirken die Vereinigten Staaten auf viele Europäer zunehmend fremd und immer bedrohlicher. Wer die amerikanische Mentalität verstehen will, muss zurück zu den Wurzeln und Mythen, die sie geprägt haben. Eine Geschichte voller Brüche und Konflikte, die bis heute nachwirkt.

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Trump, no limit

22.00 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Hugo Van Offel , ARTE France, Ah! Production, Frankreich 2026, 52 Min., Erstausstrahlung

Seit seiner Wiederwahl 2025 macht US-Präsident Trump die Wirtschaft zur Waffe derVorherrschaft. Umgeben von ultrakonservativen Strategen setzt er eine neue Doktrindurch: Aggressiver Protektionismus, gezielte Sanktionen und Einflusskrieg. DerErzfeind China soll geschwächt und eine neue Weltordnung geschaffen werden, in deres keinen Freihandel mehr gibt.

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Trump zurück an der Macht - Ein tiefer Riss durch die USA

22.50 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Tim Böhme, RB/ARTE, ToB-Film, Deutschland, USA 2026, 53 Min., Erstausstrahlung

Washington, D.C. und Piedmont in West Virginia. Während in der liberalen Hauptstadt Präsident Trump 2.0 Angst und Entsetzen auslöst, klammert sich das "Coal Country" in den Appalachen an die Hoffnung auf die ersehnte wirtschaftliche Wende. Ein Jahr lang beobachtet die Dokumentation, wie Politik im Alltag ankommt: als Bedrohung, als Versprechen und auch als Enttäuschung.

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