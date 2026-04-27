ARTE G.E.I.E.

europiano: Europa spielt zusammen

Ein Tag, ein Kontinent, ein Konzerterlebnis: live zur Fête de la musique am 21. Juni 2026 auf ARTE und arte.tv

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Straßburg (ots)

Am 21. Juni 2026, dem Tag der "Fête de la musique", spielt Europa bei ARTE zusammen. "europiano - Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa" ist ein einzigartiges paneuropäisches Musikereignis: Die großen Klavierwerke der Musikgeschichte, vereint in einem über achtstündigen Eventprogramm von besonderen Spielstätten in Europa.

Von Lissabon über Stockholm und Athen bis nach Hamburg erklingen an einem einzigen Tag Meisterwerke von Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Grieg, Ravel, Tschaikowski, Rachmaninow und Schumann an symbolträchtigen Orten in ganz Europa - interpretiert von herausragenden Pianistinnen und Pianisten unserer Zeit, begleitet von führenden europäischen Orchestern, geleitet von den renommiertesten Dirigenten.

Ein europäisches Musikereignis

europiano ist mehr als eine Aneinanderreihung großer Konzerte. Das Projekt setzt ein bewusstes Zeichen für kulturelle Zusammenarbeit in Europa: Unterschiedliche musikalische Traditionen und künstlerische Herangehensweisen treffen in einem gemeinsamen Programm aufeinander. Live-Übertragungen, zeitversetzte Live-Formate und Aufzeichnungen fügen sich zu einem durchgehenden Ereignis von 15:30 Uhr bis 23:00 Uhr auf ARTE und im Netz auf arte.tv.

So entsteht ein musikalischer Tag, der Europa nicht kompliziert erklärt, sondern einfach hörbar macht - am Klavier, im Konzertsaal und unter freiem Himmel.

Durch den Tag führen aus dem ZDF-Studio in Mainz ARTE-Moderatorin Annette Gerlach sowie der Pianist, Klassik-Influencer und Shooting-Star Louis Philippson.

europiano ist eine musikalische Reise durch den Kontinent, der Tag feiert Europas gemeinsame kulturelle Resonanz. In Konzertsälen, historischen Bauwerken und Open-Air-Spielstätten - vom Wiener Konzerthaus über die Philharmonie de Paris, den Pnyx-Hügel in Athen mit Blick auf die Akropolis bis zum Torre de Belém in Lissabon - verbindet das Projekt musikalische Exzellenz mit europäischer Vielfalt.

Solistinnen und Solisten

Es spielen mit Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafal Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino, Nobuyuki Tsujii und Anna Vinnitskaya Pianistinnen und Pianisten, die jeweils für eine eigene Schule, Generation und künstlerische Handschrift stehen.

Orchester und Dirigenten

Begleitet werden sie von renommierten europäischen Klangkörpern: den Wiener Symphonikern, dem Orchestre de Paris, der Poznan Philharmonic, dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dem Orchestre philharmonique de Strasbourg, dem Orquesta de Valencia, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Gulbenkian Orchestra, den Symphonikern Hamburg sowie dem hr-Sinfonieorchester. Am Pult stehen Petr Popelka, Klaus Mäkelä, Lukasz Borowicz, Ryan Bancroft, Aziz Shokhakimov, Alexander Liebreich, Constantinos Carydis, Hannu Lintu, Sylvain Cambreling und Alain Altinoglu.

Austragungsorte in Europa

europiano führt das Publikum nach Wien, Paris, Poznan, Stockholm, Straßburg, Valencia, Athen, Hamburg, Lissabon und Wiesbaden - jede Stadt mit ihrem eigenen kulturellen Kontext, architektonischen Charakter und musikalischen Schwerpunkt.

Produktion und Partner

europiano ist eine gemeinsame Produktion von ZDF/ARTE, ARTE GEIE, ARTE France und NDR/ARTE in enger Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Beteiligt sind unter anderem ORF, SVT, RTP sowie die Produktionsfirmen Accentus, EuroArts, Unitel blue, C Major Entertainment, 3B, L'Affaire est ketchup und Prismédia. Das Projekt entsteht in Kooperation mit lokalen Partnern wie dem Wiener Konzerthaus, der Philharmonie de Paris, dem Palau de la Música de València, dem Megaron Athen, dem Rheingau Musik Festival und weiteren europäischen Kulturinstitutionen.

Durchgehendes TV- und Streaming-Ereignis

"europiano - Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa", Sonntag, 21. Juni, 15:30 Uhr bis 23:00 auf ARTE und im Netz auf arte.tv

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