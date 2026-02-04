KI-Rechenzentrum in München - Ein kleiner Schritt zu mehr Unabhängigkeit
Straubing (ots)
Die digitale Unabhängigkeitserklärung hat einen Schönheitsfehler: Die Hardware des Rechenzentrums kommt nach wie vor aus den USA, nämlich von Nvidia. Deutsche oder europäische Chiphersteller können die benötigten spezialisierten Grafikprozessoren nicht liefern. Die Abhängigkeit von außereuropäischer Hardware bleibt also bestehen. Immerhin müssen die Nutzer der Münchner KI-Fabrik nicht befürchten, Willkür oder Erpressung ausgeliefert zu sein. Traurig, dass man auf solche Widerwärtigkeiten inzwischen gefasst sein muss.
