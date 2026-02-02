PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Krisen und Kriege - Land und Leute müssen resilienter werden

Straubing (ots)

Die Lehre der letzten Wochen muss in der Tat sein: Deutschland muss sich besser vorbereiten. Auch auf Szenarien, die vielleicht unwahrscheinlich scheinen mögen. Denn dass zuweilen Dinge geschehen, die man nicht für möglich gehalten hätte, haben die letzten Wochen, Monate, Jahre bitter gezeigt. Ein erster Schritt ist, dass sich Union und SPD vor wenigen Tagen auf Maßnahmen verständigt haben, um die kritische Infrastruktur besser zu schützen. (...) Wie gesagt: ein erster Schritt. Es muss noch deutlich mehr passieren.

