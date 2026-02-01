Straubinger Tagblatt

Die deutsche Außenpolitik folgt wieder der Schulhof-Logik

Straubing (ots)

Die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reißt sich geradezu um gute Beziehungen zum Königreich Saudi-Arabien. (...) Erstens ist Saudi-Arabien eine dieser Mittelmächte, mit denen Deutschland eine neue Allianz schmieden will. Wenn wir nicht von Kremlchef Putin, US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi in die Ecke gedrängt werden wollen, müssen wir zusammenhalten. Die Außenpolitik folgt wieder der Schulhof-Logik. (...) Damit die Übermacht der Großen nicht erdrückend wird, müssen Staaten auch mit denen zusammengehen, mit denen sie sonst nicht viel verbindet. Das heißt, der hohe Wertmaßstab, den gerade Deutschland international angelegt hat, verliert seine Bedeutung. Jetzt zählt nur Einfluss, Interessen, Militär und Geschäft.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell