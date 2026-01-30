PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Unser Rohstoff sind Kinder und deren bestmögliche Bildung

Straubing (ots)

Die Ergebnisse der aktuellen Bertelsmann-Studie zur Personalquote in Kitas sind alarmierend - nur jede achte Kita in Bayern verfügt über genügend Personalressourcen. Jede achte, das heißt: Bei Kita eins bis sieben ist das nicht so. (...) Kinder müssen als die Zukunft des Landes gesehen werden. Sie gehören in den Mittelpunkt des politischen Denkens und Handelns. Dass das noch immer nicht der Fall ist, ist töricht. Deutschland verfügt nicht über klassische Rohstoffe - keine seltenen Erden, kein Öl, kaum Gas. Unser Rohstoff sind Kinder und deren bestmögliche Bildung.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

