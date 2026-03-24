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ARTE-Streamingtipps im April

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Straßburg (ots)

K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Reykjavík Fusion

Serie | Online ab 16. April auf arte.tv und am 23. April auf ARTE

Nach einer Haftstrafe wegen Versicherungsbetrugs versucht der talentierte Koch Jónas in seinem Leben wieder Fuß zu fassen. Mit Unterstützung eines Ex-Mithäftlings und Gangsterbosses erfüllt sich Jónas den Traum vom eigenen Restaurant "Reykjavík Fusion" - realisiert jedoch zu spät, welchen Preis er für das shmutzige Geld bezahlen muss. Packende neue Thrillerserie aus Island.

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WEB ONLY

Filme aus dem Iran

Filmreihe | Online ab dem 10. April auf arte.tv

ARTE unterstützt iranische Filmschaffende und bietet eine Reihe mit Filmen aus dem Iran an, darunter Women Without Men von Shirin Neshat, Doch das Böse gibt es nicht von Mohammad Rasoulof und Leere Netze von Behrooz Karamizade. Außerdem bereits auf arte.tv verfügbar: Staffel 1 der iranischen Serie Happiness.

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A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T E

WEB ONLY

Aktien? Safe!

Dokumentationsreihe | Online ab 1. April auf arte.tv

Lange Zeit galt die Börse als unzugänglich und kompliziert, doch heute zieht sie dank Trading-Apps und sozialer Netzwerke eine neue Generation an. Eine Serie über junge Börsianer und ihre Lust am Aktienhandel.

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Tschernobyl - Der Insiderbericht

Dokumentationsreihe | Online ab 7. April auf arte.tv und am 14. April auf ARTE

Eine Explosion in einem Kraftwerk löst den schlimmsten Atomunfall der Geschichte aus. 40 Jahre nach Tschernobyl erzählen in dieser internationalen Koproduktion zum ersten Mal Augenzeugen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sie die Katastrophe erlebt haben.

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WEB ONLY

USA - Zwangssterilisation hinter Gittern

Dokumentarfilm | Online ab 20. April auf arte.tv

In Kaliforniens größtem Frauengefängnis werden Frauen jahrelang ohne ihre Zustimmung sterilisiert. Besonders oft betroffen: Women of Color. Eine Betroffene und eine Anwältin brechen das Schweigen, sammeln Beweise und konfrontieren die Verantwortlichen. Der Film zeigt, wie hartnäckig sich eugenische Denkmuster bis heute halten, und begleitet die Frauen bei ihrem mühsamen Kampf für Gerechtigkeit.

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K U L T U R | K U N S T

Gustav Klimt - Ein Kunstkrimi

Dokumentation | Online ab 7. April auf arte.tv und am 8. April auf ARTE

Gustav Klimt - Ein Kunstkrimi verknüpft Kunstforschung, Kolonial- und Familiengeschichte zu einer spannenden Erzählung. Das Bild eines jungen afrikanischen Prinzen, dessen Identität lange ungewiss war, wird zu einem Schlüsselobjekt, das Verbindungen zwischen Kontinenten, Epochen und persönlichen Schicksalen sichtbar macht.

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Emilie Schindler - Die vergessene Heldin

Dokumentation | Online ab 26. April auf arte.tv und am 26. April auf ARTE

Oskar Schindler - sein Name gilt als Synonym für Menschlichkeit im Nationalsozialismus. Doch welche Rolle spielte seine Frau Emilie Schindler? Die lange unterschätzte Ehefrau war weit mehr als eine Randfigur: Auch sie rettete unter hohem persönlichem Risiko zahlreiche Jüdinnen und Juden. Die Doku wird begleitet von Steven Spielbergs Film Schindlers Liste.

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A R T E C O N C E R T

Bach: Passionsoratorium

Ensemble Il Gardellino

Musik | Online ab 5. April auf arte.tv und am 5. April auf ARTE

Das lediglich als Text überlieferte Passionsoratorium stellt wahrscheinlich ein aufgegebenes Projekt von Johann Sebastian Bach dar. Alexander Grychtolik hat nun das Experiment gewagt, das Passionsoratorium zu rekonstruieren. Gemeinsam mit dem belgischen Ensemble Il Gardellino hat er das Werk in der Stadtkirche Schmalkalden zur Aufführung gebracht.

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W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

WEB ONLY

Mit den Wölfen leben

Dokumentarfilm | Online ab 15. April auf arte.tv

In seinem dritten Dokumentarfilm über Wölfe widmet sich Jean-Michel Bertrand der Rückkehr der Raubtiere nach Frankreich - und der Frage, wie Menschen in verschiedenen Regionen Europas mit ihnen leben. Schafzüchter, Jäger und Einheimische berichten über ihre Erfahrungen - positiven wie negativen. Ist ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Wolf möglich?

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Asteroideneinschläge - Der Ursprung des Lebens?

Dokumentation | Online ab 25. April auf arte.tv und am 2. Mai auf ARTE

Wie entstand Leben auf der Erde? Lange galt die Annahme, dass Asteroideneinschläge vor über vier Milliarden Jahren Leben unmöglich machten. Doch was, wenn das Gegenteil der Fall war? Die Dokumentation begleitet Forschende von Südafrika bis in NASA-Labore: Ihre Theorie besagt, dass die Einschläge selbst die Grundlagen für Leben schufen. Eine radikal neue Lesart unserer Ursprünge.

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