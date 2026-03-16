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ARTE-Doku "Macron-Merz: Hinter den Kulissen der Macht" ab morgen auf arte.tv und am 7. April im TV

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Straßburg (ots)

Macron-Merz: Hinter den Kulissen der Macht

Ab dem 17. März online auf arte.tv

Am Dienstag, 7. April ab 21.45 auf im TV

2-teilige Dokumentation von Manuel Saint-PaulARTE, Frankreich 2026, 2×45 Min., Erstausstrahlung

Die deutsch-französische Freundschaft war lange Zeit der Motor Europas. Der frisch gewählte Bundeskanzler Merz wählte als erste Auslandsreise wie selbstverständlich Paris. Der Film begleitet Friedrich Merz und Emmanuel Macron mehrere Monate von Krisensitzung zu Gipfeltreffen und wirft überraschende Einblicke hinter die Kulissen der Macht: Ist Europa noch zu retten?

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Der weitere Themenabend Ist Europa noch zu retten? am 7. April:

Putins Netzwerk in Europa

20.15 | Bereits online auf arte.tv

2-teilige Dokumentation von Laure Pollez und Christophe Barreyre ARTE France, CAPA PRESSE, Frankreich 2022, 2×45 Min.

Wladimir Putins Strategie besteht darin, Machtgefüge zu unterwandern und Persönlichkeiten auf seine Seite zu ziehen, die sich mehr oder weniger bewusst sind, was gespielt wird. Die investigativ-Doku beleuchtet wesentliche Ereignisse des letzten Jahrzehnts, um die Einflussnahme Moskaus zu veranschaulichen.

Ungarn: Europas Populistenschmiede

23.20 | Ab 31. März auf arte.tv

Dokumentation von Feurat Alani ARTE France, Nova Production, Frankreich 2025, 53 Min., Erstausstrahlung

In vielen EU-Ländern prägen rechtspopulistische und nationalkonservative Parteien die politische Landschaft. Giorgia Meloni regiert Italien, der Rassemblement National scheiterte in Frankreich knapp an der Macht, die FPÖ wurde in Österreich stärkste Kraft, und Vox etablierte sich in Spanien. Als Vorbild gilt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán - seit 2010 unangefochten an der Macht.

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