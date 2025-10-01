WDR Westdeutscher Rundfunk

Das philosophische Radio „on tour": Fünf Stationen in NRW an fünf Tagen

Köln

Jürgen Wiebicke, Moderator der einzigen interaktiven Philosophie-Sendung im deutschen Radio, geht für WDR 5 vom 7. bis 11. Oktober auf große Tour durch Nordrhein-Westfalen. An jedem der fünf Abende findet eine öffentliche philosophische Diskussion an einem neuen Standort mit einem neuen Gast sowie Thema statt.

Bereits seit 2007 wird bei WDR 5 munter über gesprächswertige Thesen philosophiert, um dem Wunsch nach Austausch mit anderen nachdenklichen Menschen gerecht zu werden. Dabei werden immer Antworten auf existenzielle Fragen gesucht und zur Diskussion gestellt.

Mit seinen Tour-Gästen aus der Philosophie spricht Jürgen Wiebicke in diesem Jahr über Weisheit, Außenseiter, Selbsterkenntnis, das verletzliche Kind sowie Glück und Glückseligkeit. Der Eintritt für alle Tour-Veranstaltungen ist frei, langjährige Hörerinnen und Hörer sind genauso willkommen wie interessierte Philosophie-Einsteigende.

Das Tour-Programm in der Übersicht:

Dienstag, 7. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr

Das philosophische Radio: über Weisheit, Nettetal-Lobberich

Alte Kirche Lobberich

Doerkesplatz 1

41334 Nettetal-Lobberich

Moderation: Jürgen Wiebicke

Gast: Michael Hampe

Redaktion: Gundi Große

Mittwoch, 8. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr

Das philosophische Radio: über Außenseiter, Korschenbroich

"Alte Schule"

Steinstraße 18

41352 Korschenbroich

Moderation: Jürgen Wiebicke

Gast: Ralf Konersmann

Redaktion: Gundi Große

Donnerstag, 9. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr

Das philosophische Radio: über Selbsterkenntnis, Lippborg

Haus Hagedorn

Hauptstraße 12

59510 Lippborg

Moderation: Jürgen Wiebicke

Gast: Susanne Boshammer

Redaktion: Gundi Große

Freitag, 10. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr

Das philosophische Radio: das verletzliche Kind, Winterberg-Elkeringhausen

Zeltkirche

Bonifatiusweg 1-5

59955 Winterberg-Elkeringhausen

Moderation: Jürgen Wiebicke

Gast: Giovanni Maio

Redaktion: Gundi Große

Samstag, 11. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr

Das philosophische Radio: über Glück und Glückseligkeit, Bonn

Universität Bonn, Hörsaal 9 - Eingang Etscheidhof (links neben dem Contra-Kreis-Theater)

Am Hof 5

53113 Bonn

Moderation: Jürgen Wiebicke

Gast: Rainer Schäfer

Redaktion: Gundi Große

