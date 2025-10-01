Das philosophische Radio „on tour“: Fünf Stationen in NRW an fünf Tagen
Jürgen Wiebicke, Moderator der einzigen interaktiven Philosophie-Sendung im deutschen Radio, geht für WDR 5 vom 7. bis 11. Oktober auf große Tour durch Nordrhein-Westfalen. An jedem der fünf Abende findet eine öffentliche philosophische Diskussion an einem neuen Standort mit einem neuen Gast sowie Thema statt.
Bereits seit 2007 wird bei WDR 5 munter über gesprächswertige Thesen philosophiert, um dem Wunsch nach Austausch mit anderen nachdenklichen Menschen gerecht zu werden. Dabei werden immer Antworten auf existenzielle Fragen gesucht und zur Diskussion gestellt.
Mit seinen Tour-Gästen aus der Philosophie spricht Jürgen Wiebicke in diesem Jahr über Weisheit, Außenseiter, Selbsterkenntnis, das verletzliche Kind sowie Glück und Glückseligkeit. Der Eintritt für alle Tour-Veranstaltungen ist frei, langjährige Hörerinnen und Hörer sind genauso willkommen wie interessierte Philosophie-Einsteigende.
Das Tour-Programm in der Übersicht:
Dienstag, 7. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr
Das philosophische Radio: über Weisheit, Nettetal-Lobberich
Alte Kirche Lobberich
Doerkesplatz 1
41334 Nettetal-Lobberich
Moderation: Jürgen Wiebicke
Gast: Michael Hampe
Redaktion: Gundi Große
Mittwoch, 8. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr
Das philosophische Radio: über Außenseiter, Korschenbroich
"Alte Schule"
Steinstraße 18
41352 Korschenbroich
Moderation: Jürgen Wiebicke
Gast: Ralf Konersmann
Redaktion: Gundi Große
Donnerstag, 9. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr
Das philosophische Radio: über Selbsterkenntnis, Lippborg
Haus Hagedorn
Hauptstraße 12
59510 Lippborg
Moderation: Jürgen Wiebicke
Gast: Susanne Boshammer
Redaktion: Gundi Große
Freitag, 10. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr
Das philosophische Radio: das verletzliche Kind, Winterberg-Elkeringhausen
Zeltkirche
Bonifatiusweg 1-5
59955 Winterberg-Elkeringhausen
Moderation: Jürgen Wiebicke
Gast: Giovanni Maio
Redaktion: Gundi Große
Samstag, 11. Oktober, 19:00 – 20:00 Uhr
Das philosophische Radio: über Glück und Glückseligkeit, Bonn
Universität Bonn, Hörsaal 9 - Eingang Etscheidhof (links neben dem Contra-Kreis-Theater)
Am Hof 5
53113 Bonn
Moderation: Jürgen Wiebicke
Gast: Rainer Schäfer
Redaktion: Gundi Große
