Frankfurter Rundschau

Putin im Vorteil

Frankfurt (ots)

Die Ukraine und deren europäische Verbündete sind zu Recht besorgt, dass US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit dem russischen Autokraten Wladimir Putin die Interessen der Bündnispartner Washingtons vergisst und das überfallene Land zu Gunsten besserer Handelsbeziehungen mit Moskau opfert. Zwar drohte Trump nach dem Austausch mit den Europäern dem Kremlchef mit "schwerwiegenden Konsequenzen", falls dieser in Anchorage nicht einlenkt und den Eroberungsfeldzug gegen den Nachbarn beendet. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Trump eine Drohung nicht umsetzt. Viel Druck muss Putin nicht erwarten. Dazu fehlt es Trump an strategischem Geschick und politischer Raffinesse. Er möchte den Konflikt nur einfach schnell beenden - und nicht mit Verhandlungen einen nachhaltigen Frieden für die Ukraine erreichen. Ein Durchbruch ist also nicht zu erwarten. Putin wird seinen Gastgeber mit Kleinigkeiten abspeisen, ihm aber publikumswirksame Bilder von einem historischen Gipfel ermöglichen.

  • 13.08.2025 – 16:51

    Die Ukraine muss mitreden

    Frankfurt (ots) - In der Debatte um den Ukraine-Krieg hat sich etwas dramatisch verschoben. Gebietsabtretungen durch die Ukraine stehen nun als Lösung des Konflikts im Mittelpunkt. Russlands Präsident Wladimir Putin kann sich die Hände reiben. Für diesen Punkt auf seiner Agenda wird er gar nicht mehr verhandeln müssen, weder am Freitag mit Trump in Alaska noch anderswo. Von diplomatischer Finesse zeugt es mit Sicherheit nicht, ein Zugeständnis bereits zu machen, bevor ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 17:52

    Trumps Kampf gegen die Demokratie

    Frankfurt (ots) - Wenn US-Präsident Donald Trump das Militär in Washington einsetzt, geht es ihm nicht um die Menschen in der Hauptstadt. In der Ostküsten-Metropole herrscht nicht die Kriminalität, wie Trump behauptet. Er zeichnet ein dystopisches Bild von Washington, weil er wieder politische Grenzen verschieben will. Und es ist nicht zu pessimistisch, wenn man davon spricht, dass Trump nach einem Handbuch eines Diktators vorgeht. Er schürt Ängste, die er dann als ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 17:23

    Richtiges schlecht umgesetzt

    Frankfurt (ots) - Friedrich Merz hat mit der Einschränkung von Rüstungsexporten an Israel eine mutige und richtige Entscheidung getroffen. Die deutsche Staatsräson muss nicht blind bis zur vollständigen blutigen Einnahme von Gaza-Stadt reichen, die neben Hamas-Kämpfern viele Zivilisten töten wird - und vermutlich auch letzte noch lebende israelische Geiseln. An der deutschen Verteidigung der Sicherheit Israels gibt es keinen Zweifel, nur weil Berlin eine Zeit lang ...

    mehr
