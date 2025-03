Brandwork Branding & Marketing GmbH

IT- und Marketing-Experte Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH enthüllt: So schaffen es Mittelständler an die Branchenspitze

Davon träumt doch jeder Unternehmer: die erste Wahl in seiner Branche zu sein, ohne sich ständig den Kopf darüber zu zerbrechen, wie neue Kunden gewonnen werden. Doch die bittere Realität sieht anders aus: In einem hart umkämpften Markt reicht es längst nicht mehr, einfach nur gute Arbeit zu leisten. Artur Gilbert, Gründer der Brandwork Branding & Marketing GmbH, hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Mittelständler mit einem professionellen Online-Auftritt zu unterstützen. Welche Aspekte dabei entscheidend sind, erfahren Sie hier.

Im heutigen digitalen Zeitalter müssen Unternehmen mehr denn je umdenken, um ihre Marktposition zu behaupten. Das betrifft vor allem das Marketing: Während sich Unternehmen vor 10 oder 20 Jahren noch auf Empfehlungen verlassen konnten, hat sich das Kaufverhalten drastisch verändert. Kunden recherchieren, vergleichen und suchen gezielt nach klaren Lösungen von vertrauenswürdigen Anbietern – und das online! Wer keine starke digitale Präsenz hat, existiert in diesem Entscheidungsprozess schlichtweg nicht und verliert wertvolle Aufträge an die Konkurrenz. „Viele Mittelständler unterschätzen die Bedeutung eines professionellen Markenauftritts“, sagt Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH. „Eine Website haben inzwischen die meisten, aber sie überzeugt nicht. Sie wirkt veraltet, kommuniziert den Mehrwert nicht klar oder führt Besucher nicht gezielt zur Kontaktaufnahme. Doch wenn Kunden nicht auf Anhieb verstehen, warum sie sich für ein Unternehmen entscheiden sollten, klicken sie weiter – und das war's.“

„Umso wichtiger ist es, seine Marke aktiv nach außen zu präsentieren“, so der Experte weiter. „Denn eine klare Positionierung und eine überzeugende Website bauen Vertrauen auf und sprechen die richtige Zielgruppe an. Doch Branding bedeutet mehr als nur eine ansprechende Website. Es beseitigt Kaufhürden, stärkt die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens und erleichtert die Entscheidung für potenzielle Kunden. Das Ergebnis: mehr qualifizierte Anfragen, steigende Umsätze und langfristiges Wachstum.“ Genau hier setzt Brandwork an: Die Experten erarbeiten die Alleinstellungsmerkmale ihrer Kunden und übersetzen sie in einen professionellen, strategischen Online-Auftritt, der sie als Branchenführer positioniert. So gewinnen sie nicht nur mehr Kunden, sondern ziehen auch hochqualifizierte Mitarbeiter an – ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg. Statt auf Standardlösungen oder subjektive Designvorlieben zu setzen, entwickelt Brandwork daher maßgeschneiderte Strategien, die exakt auf die Zielgruppe, Marktstellung und Geschäftsziele eines Unternehmens abgestimmt sind. Denn nur so entsteht ein Markenauftritt, der Wirkung zeigt.

Der Weg zur starken Marke – Strategie statt Zufall

Eine starke Marke entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis einer durchdachten Strategie. Artur Gilbert setzt deshalb auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um deren Unternehmen gezielt zu positionieren. „Am Anfang steht immer eine umfassende Analyse der Geschäftsziele“, erklärt er. „Nur wer seine Stärken kennt und klar kommuniziert, kann sich erfolgreich von der Konkurrenz abheben.“ Diese Herangehensweise führt dazu, dass nicht nur die Sichtbarkeit der Marke steigt, sondern auch die Werbemaßnahmen wirkungsvoller werden. Unternehmen profitieren nicht nur von mehr Reichweite, sondern auch von einer stärkeren Identifikation ihrer Kunden mit der Marke.

Wie effektiv dieser Ansatz ist, zeigt ein aktuelles Projekt: Ein Unternehmen aus dem Investmentbereich beauftragte Brandwork mit einem umfassenden Marken-Relaunch. Ziel war es, die Markenwerte klar zu definieren und eine visuelle Identität zu schaffen, die die Professionalität des Unternehmens unterstreicht. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: Durch gezielte Werbemaßnahmen und den neuen Auftritt konnte das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen deutlichen Kundenzuwachs und eine signifikante Umsatzsteigerung verzeichnen.

IT-Expertise und Branding-Power – die perfekte Kombination für digitalen Erfolg

Mit Brandwork verbindet Artur Gilbert zwei Welten, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen: technische Expertise aus der Softwareentwicklung und strategisches Marken-Know-how. Doch genau diese Kombination macht ihn zum idealen Partner für Unternehmen, die ihre digitale Präsenz nachhaltig stärken wollen. Sein Weg begann in der Software- und E-Commerce-Branche, in der er tief in die technischen Prozesse digitaler Plattformen eintauchte. Schnell erkannte er, dass reine Funktionalität nicht ausreicht – denn Marken müssen nicht nur technisch überzeugen, sondern auch emotional wirken. Diese Erkenntnis führte ihn tiefer in die Welt des UI/UX-Designs, der Markenpsychologie und der strategischen Positionierung. Mit Brandwork entwickelte er eine Methodik, die nicht nur moderne Webauftritte schafft, sondern Unternehmen gezielt dabei hilft, sich als erste Wahl in ihrer Branche zu positionieren.

„Über die Jahre hinweg habe ich zusammen mit meinem Team unsere Strategien immer weiterentwickelt, um Markenauftritte auf höchstem Niveau zu realisieren“, sagt Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH. „Schließlich entscheiden oft Sekunden darüber, ob ein Unternehmen als professionell und vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Wer hier mit einer klaren Botschaft und einem überzeugenden Design punktet, gewinnt – wer das vernachlässigt, verliert. Die Wirkung des eigenen Onlineauftritts sollten Mittelständler deshalb niemals unterschätzen.“

