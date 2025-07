Kolmar Korea

Kolmar Korea nimmt zweite US-Fabrik in Betrieb und schafft „zollsichere Zone" für K-Beauty in den USA

Olyphant, Pennsylvania, Usa, und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Fertigstellung der neuen Anlage in Pennsylvania mit 17.805 ㎡ Gesamtfläche und einer jährlichen Produktionskapazität von 300 Millionen Einheiten

Vollständige ODM-Produktionskapazitäten in den USA, von Farbkosmetik bis hin zu Haut- und Sonnenpflege – so werden Zoll- und Lieferkettenrisiken gesenkt

„MADE BY KOLMAR" – Weltklasse-Fertigungstechnologie für den US-Markt lokalisiert

Kolmar Korea hat den Bau seiner zweiten Produktionsstätte in den USA, dem größten Kosmetikmarkt der Welt, offiziell abgeschlossen und den Betrieb in vollem Umfang aufgenommen. Das neue Werk in Scott Township, Pennsylvania, ist ein wichtiger strategischer Schritt, um die globale Präsenz von K-Beauty zu stärken und zugleich eine „zollsichere Zone" in den USA angesichts der zunehmenden Schockwellen im Welthandel einzurichten.

Bei der Feier zur Fertigstellung der Fabrik am 16. Juli (Ortszeit) erläuterte Yoon Sang Hyun, Vice Chairman der Kolmar Group, die langfristigen globalen Ambitionen des Unternehmens. „Die USA sind der Ort, an dem vor einem Jahrhundert die Entwicklung von Kolmar begann. Diese zweite Fabrik ist nicht nur ein Produktionsstandort, sondern der Ausgangspunkt für eine neue Vision von Zusammenarbeit und Wachstum. Wir werden ein innovatives Ökosystem mit verschiedenen Partnern aus der Wertschöpfungskette aufbauen, um das größte Zentrum für die Herstellung von Kosmetika in Nordamerika aufzubauen", so Yoon Sang Hyun.

An den Feierlichkeiten nahmen Vice Chairman Yoon, die Repräsentantin des Bundesstaates Pennsylvania, Bridget Kosierowski, Vertreter der Landesregierung und verbundener Organisationen teil. Insgesamt waren rund hundert Personen anwesend.

Die fertiggestellte Anlage bietet eine Gesamtfläche von 17.805 ㎡ mit einer jährlichen Produktionskapazität von 120 Millionen Einheiten. Zusammen mit der ersten Fabrik von Kolmar USA verfügt das Unternehmen nun über eine US-Produktionskapazität von 300 Millionen Einheiten pro Jahr. Einschließlich seiner kanadischen Niederlassungen verfügt Kolmar Korea über eine Gesamtproduktionskapazität von 470 Millionen Einheiten in Nordamerika – die größte unter den Kosmetik-ODMs (Original Development Manufacturer) auf dem Kontinent.

Der zweite Standort ist auf Hautpflege- und Sonnenschutzprodukte spezialisiert – Kategorien mit steigender Nachfrage auf dem US-Markt – und ergänzt die Farbkosmetikkapazitäten der ersten Anlage. Von der US-amerikanischen FDA hat Kolmar Korea nun eine OTC-Lizenz (für rezeptfreie Produkte) für die Herstellung von Sonnenschutzmitteln erhalten, sodass das Unternehmen schnell auf den wachsenden K-Sunscreen-Trend in den USA reagieren kann.

Kolmar Korea hat seine umfassende „MADE BY KOLMAR"-Fertigungsexpertise, die im koreanischen Werk Sejong erworben wurde und von mehr als 4.300 Kunden weltweit geschätzt wird, auf das neue US-Werk übertragen. Die Fabrik wurde so konzipiert, dass sie den hohen Standards von Sejong entspricht und über spezielle Bereiche für die Herstellung, Abfüllung und Verpackung verfügt. Die Integration modernster KI-gestützter Qualitätsüberwachung und Prozessoptimierung sorgt für minimale Fehlerquoten, während 80 % der Produktion vollständig automatisiert sind. Die Logistiksysteme und die Bewegungsabläufe der Arbeiter wurden ebenfalls nach dem Vorbild der Anlage in Sejong modelliert, um Effizienz und Sicherheit zu maximieren.

Nach Ansicht von Kolmar Korea wird das zweite Werk eine wichtige Rolle bei der Umgehung der US-Zölle auf importierte Kosmetika übernehmen und sowohl koreanischen als auch globalen Marken, die auf dem US-Markt expandieren möchten, eine solide lokale Produktionsoption bieten.

Ein Sprecher von Kolmar Korea erklärt: „Erstmals hat ein koreanisches Kosmetikunternehmen eine eigene Produktionsstätte in den USA errichtet, anstatt sie zu erwerben – das ist ein beachtlicher Meilenstein. Wir unterstützen K-Beauty-Marken, die ohne Zollbedenken in den USA vermarktet werden sollen, sowie globale Kunden, die auf nordamerikanische, europäische und südamerikanische Märkte abzielen. Unser Kooperationsökosystem ist bereit für eine rasche Expansion."

jay.lee@kolmar.co.kr

