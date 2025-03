Kolmar Korea

Kolmar Korea entwickelt den weltweit ersten hybriden Sonnenschutz aus mehreren Komponenten und ist damit führend auf dem globalen Sonnenschutzmarkt

Seoul, Südkorea, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Global CosmeticsODM (Original Development Manufacturer) Kolmar Korea hat mit der Entwicklung der weltweit ersten hybriden Technologie zur Stabilisierung von Sonnenschutzmitteln aus verschiedenen Komponenten einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Diese Innovation verbindet nahtlos den hohen UV-Schutz anorganischer Sonnenschutzmittel mit der hervorragenden Verteilbarkeit organischer Sonnenschutzmittel.

Das Unternehmen stellte seine revolutionäre „UV-DUO PLUS"-Technologie vor, die das Rohstoffgemisch durch Verkapselung anorganischer Sonnenschutzpartikel mit organischen Sonnenschutzkomponenten stabilisiert. Diese innovative Formulierung behebt die Unzulänglichkeiten herkömmlicher hybrider Sonnenschutzmittel, bei denen die Partikelaggregation häufig zu Lücken im UV-Schutzfilm führte.

Sonnenschutzmittel werden aufgrund ihrer UV-Schutzmechanismen in organische und anorganische Typen eingeteilt. Organische Sonnenschutzmittel absorbieren UV-Strahlen und wandeln sie in Wärmeenergie um. Sie lassen sich sanft auftragen und reduzieren den Weißstich. Im Gegensatz dazu reflektieren anorganische Sonnenschutzmittel die UV-Strahlen von der Haut und bieten einen starken UV-Schutz, hinterlassen aber oft einen weißen Schimmer. Hybride Sonnenschutzmittel kombinieren diese Mechanismen, um den Nutzen zu maximieren, allerdings haben technische Herausforderungen wie die Aggregation von Inhaltsstoffen die Erzielung einer optimalen Leistung erschwert.

Die UV-DUO PLUS-Technologie von Kolmar Korea löst diese Probleme durch die Einführung eines innovativen Rohstoffgemischs. Durch die Beschichtung anorganischer Sonnenschutzpartikel mit organischen Komponenten sorgt diese Technologie für eine gleichmäßige Dispersion in den Formulierungen, verhindert die Aggregation und erhöht die Wirksamkeit des UV-Schutzes.

Darüber hinaus blockiert die UV-DUO PLUS-Technologie nicht nur effizient UV-Strahlen, sondern zielt auch auf langwellige UV-Strahlen (langes UVA) ab, die die Lichtalterung beschleunigen. Klinische Tests an menschlicher Haut haben gezeigt, dass Sonnenschutzprodukte, die diese Technologie enthalten, im Vergleich zu konventionellen Sonnenschutzmitteln eine um 24,8 % höhere Effizienz bei der Blockierung langwelliger UV-Strahlen im Bereich von 400 nm aufweisen.

Kolmar Korea hat sich ein Patent für die UV-DUO PLUS-Technologie gesichert und positioniert sich damit als führendes Unternehmen auf dem aufstrebenden Markt für hybride Sonnenschutzmittel aus verschiedenen Komponenten. Sonnenschutzmittel, die mit dieser Technologie entwickelt wurden, erreichen einen Schutz von SPF 50+ PA++++ und wurden vom südkoreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit als funktionelle UV-blockierende Kosmetika anerkannt. Darüber hinaus bemüht sich Kolmar Korea um internationale Patentanmeldungen (PCT), um seine Präsenz auf den globalen Märkten zu erweitern.

Ein Vertreter des Unternehmens erklärte: „Es gibt zwar bereits hybride Sonnenschutzmittel, die zwei Inhaltsstoffe mischen, aber noch kein Produkt hat eine perfekte Verbindung von organischen und anorganischen Komponenten erreicht. Mit der UV-DUO PLUS-Technologie wollen wir im Bereich der Innovation des K-Beauty-Sonnenschutzes führend sein und unsere Reichweite auf dem nationalen und internationalen Markt ausbauen."

Kolmar Korea, das über 70 % des koreanischen Sonnenschutzmittelmarktes beherrscht, treibt mit seinem unübertroffenen technologischen Fachwissen weiterhin den weltweiten Fortschritt der Branche voran. Das Unternehmen hat 2022 das erste „UV Tech Innovation Lab" der Branche eingerichtet und verfügt über mehr als 70 Patente zum Thema UV-Schutz. In den USA, wo Sonnenschutzmittel strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegen, hat Kolmar Korea seine Vorreiterrolle gefestigt. Im Jahr 2013 erhielt es als erstes Unternehmen der Branche die OTC-Zertifizierung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Das zweite US-Werk in Pennsylvania, das in der ersten Hälfte dieses Jahres in Betrieb genommen werden soll, wird die jährliche Produktionskapazität von Kolmar in Nordamerika von 180 Millionen auf 300 Millionen Einheiten erhöhen.

