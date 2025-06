Kolmar Korea

Kolmar Korea will mit „typisch koreanischen" Reinigungsprodukten und Gesichtsmasken den globalen Hautpflegemarkt erobern

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Kolmar Korea, ein weltweit führender ODM-Hersteller (Original Development Manufacturer) von Kosmetika, verstärkt seine internationale Hautpflegestrategie mit K-Beauty-Produkten, bei denen „einzigartige koreanische" natürliche Inhaltsstoffe im Mittelpunkt stehen. Der weltweite Trend zu „ingredient-led beauty" — also zu Schönheitsprodukten, bei denen natürliche Inhaltsstoffe und nachgewiesene Wirksamkeit im Vordergrund stehen — hält weiter an, und Kolmar begeistert mit seinen innovativen Reinigungsprodukten und Gesichtsmasken Verbraucher auf der ganzen Welt.

Der weltweite Markt für Reinigungsprodukte und Gesichtsmasken verzeichnet in letzter Zeit ein rasantes Wachstum, das zum Teil durch Kurzvideo-Plattformen wie TikTok angeheizt wird. Insbesondere die „koreanische Hautpflege-Routine" hat sich zu einem wichtigen Beauty-Keywords entwickelt, wodurch das Interesse der Verbraucher über Sonnenschutzprodukte hinaus auf Reinigungs- und Maskenprodukte ausgeweitet wurde.

Als Reaktion darauf beschleunigt Kolmar Korea seine globale Expansion durch die Zusammenarbeit mit Markenpartnern, um Hautpflegeprodukte mit natürlichen koreanischen Inhaltsstoffen zu entwickeln. Ein herausragendes Beispiel ist der Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam, der gemeinsam mit der Hautpflegemarke Beplain entwickelt wurde. Dieses Produkt interpretiert Mungobohnen, die in Korea seit über 1.000 Jahren als natürliches Reinigungsmittel verwendet werden, neu — mit einer reizarmen Formel und einer starken Reinigungswirkung. Mit mehr als 10 Millionen verkauften Einheiten wurde das Produkt in Märkten wie den USA, Frankreich, China und Vietnam sehr gut angenommen und hat durch organische Begeisterung in den sozialen Medien internationale Aufmerksamkeit erlangt.

Kolmar treibt auch die Entwicklung von Gesichtsmasken auf Basis von Naturschlamm voran. Die Relief Mud Mask, die in Zusammenarbeit mit der Naturschlamm-Kosmetikmarke BRMUD entwickelt wurde, enthält über 30 % Boryeong-Schlamm, der aus einem der fünf größten Wattenmeere der Welt in Korea stammt. Sie enthält ultrafeine Pulverpartikel, die nur 1/40 der Größe von Weizenmehl haben, um Verunreinigungen sanft und dennoch effektiv zu absorbieren. Das Produkt, das nach der amerikanischen Sängerin, die es auf TikTok lobte, den Spitznamen „ Cardi B Mud Mask" erhielt, wird mittlerweile in elf Ländern verkauft, darunter auch in Costco-Filialen in den USA.

Motor dieser Innovationen ist die branchenführende Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Kolmar Korea. Über 30 % der Belegschaft des Unternehmens sind in der Forschung tätig, und rund 6 % des Jahresumsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens basiert auf dem Fachwissen, das durch die Zusammenarbeit mit rund 4.300 Kunden weltweit aufgebaut wurde.

Kolmar leistet weiterhin Pionierarbeit bei der Entdeckung einzigartiger koreanischer kosmetischer Inhaltsstoffe. Kürzlich wurden die Anti-Aging-Effekte von Spiraea Salicifolia wissenschaftlich nachgewiesen und die Ergebnisse in einer internationalen SCI-Zeitschrift veröffentlicht, wodurch die Aufnahme des Inhaltsstoffs in das International Cosmetic Ingredient Dictionary (ICID) gesichert wurde. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Vorteile des Extrakts aus Sophora flavescens, einer Hülsenfrucht, zur Vorbeugung von Haarausfall identifiziert und die Forschungsergebnisse auf einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt, wo sie große Beachtung fanden. Kolmar vermarktet auch Düfte einheimischer koreanischer Pflanzen wie der Rose von Sharon und der Lotusblume, um den sensorischen Wert traditioneller koreanischer Pflanzenstoffe zu fördern.

Ein Sprecher von Kolmar Korea erklärte: „Da das weltweite Interesse an K-Beauty über Sonnenschutz hinaus auf ganzheitliche Hautpflege übergreift, stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt, indem wir fortschrittliche Technologie mit den natürlichen Schätzen Koreas kombinieren. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Innovation streben wir an, mit einzigartigen koreanischen Inhaltsstoffen eine führende Rolle in der globalen Hautpflege zu übernehmen."

jay.lee@kolmar.co.kr

Original-Content von: Kolmar Korea, übermittelt durch news aktuell