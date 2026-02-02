PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Ver.di-Verhandlungsführer Canyurt sieht Arbeitgeberseite für Streiks im ÖPNV verantwortlich

Berlin (ots)

Bundesweite Warnstreiks legen seit Montagmorgen vielerorts den öffentlichen Nahverkehr lahm.

Der Verhandlungsführer von ver.di für die Tarifrunde bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Serat Canyurt, sagte rbb24 Inforadio, die Gewerkschaft würde den Konflikt lieber am Verhandlungstisch lösen. Dazu seien die Arbeitgeber aber bislang nicht bereit gewesen.

"Wir haben der BVG die Möglichkeit gegeben, bis Januar, bis zur ersten Verhandlungsrunde, da eine Reaktion zu zeigen, am Verhandlungstisch. Da kam nichts, da kamen im Gegenteil noch weitere Forderungen vom Arbeitgeber, [der] Arbeitsbedingungen verschlechtern möchte in der BVG und in der BT (("Berlin transport" fährt im Auftrag der BVG)). Und am zweiten Verhandlungstag, wo wir nochmal mehrere Stunden saßen, wurde nichts zu den Forderungen gesagt, eher nochmal was zu Verschlechterungen, wodurch die Kolleginnen und Kollegen gezwungen waren, zu sagen, wir müssen da was tun, weil eben am Verhandlungstisch nichts passiert", so Canyurt.

Aus Sicht des ver.di-Verhandlungsführers liegt die Verantwortung für die aktuellen Streiks bei den Arbeitgebern, diese müssten nun reagieren.

"Wie erwarten tatsächlich von der Arbeitsgeberseite zur nächsten Verhandlungsrunde, die ja am 18. Februar stattfindet, Antworten und Reaktionen auf unsere Forderungen. Und da reicht ja auch irgendeine Antwort - hier ja, da nein - ums ganz einfach zu halten. Bis heute [haben wir] gar keine Reaktion bekommen. Und am 18.2. werden sehen, was da tatsächlich für eine Reaktion dann kommen wird."

Die BVG hat die Streiks am Montag als unverhältnismäßige Eskalation bezeichnet.

Das ganze Interview können Sie hier hören: https://ots.de/wmoNQg

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 22.01.2026 – 05:00

    Bezirk Neukölln geht gegen Kurzzeitmieten vor

    Berlin (ots) - Das Bezirksamt Berlin-Neukölln hat einem Hauseigentümer die kurzzeitige Vermietung von möblierten Zimmern untersagt. Das hat der Neuköllner Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Bündnis 90 /Grüne), im Interview mit der Redaktion rbb24 Recherche gesagt. In dem Fall geht es um ein Haus im Milieuschutzgebiet "Flughafenstraße/Donaustraße". Dort wurden 14 Wohnungen in kleinere Einheiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren