Internet 5000: M-net startet Hyperspeed-Anschluss mit 5 Gbit/s

Privatkunden surfen in Rekordgeschwindigkeit

München (ots)

Als erster Internetprovider in Bayern bietet M-net 5 Gbit/s für Privatkunden

Verfügbar im FTTH-Glasfasernetz in München, Augsburg und Erlangen

Erhältlich für 299,90 Euro pro Monat - auf Wunsch mit kostenloser Telefon-Flatrate und TVplus

Rekordgeschwindigkeit aus Bayern: Bei M-net ist ab sofort der Tarif "Internet 5000" erhältlich. Damit ermöglicht Bayerns führender Glasfaseranbieter eine Internet-Nutzung mit bis zu 5 Gbit/s im Download und 2,5 Gbit/s im Upstream. Erstmals können Privatkunden im Verbreitungsgebiet von M-net einen derart leistungsfähigen Glasfaser-Anschluss zuhause nutzen und sind damit auch auf künftige Bandbreiten-Anforderungen bestens vorbereitet. Der Hyperspeed-Tarif kann aktuell in den Glasfaser-Ausbaugebieten in München, Augsburg und Erlangen gebucht werden.

Mit seinem neuen Internet-Tarif bietet M-net Rekord-Speed auf ganzer Linie: Internet 5000 ergänzt das bisherige Tarifportfolio und erlaubt privaten Anwendern bislang einzigartige Surf-Geschwindigkeiten im Down- und Upload. Durch den Glasfaser-Zugang mit 5 Gigabit pro Sekunde profitieren Privatkunden von einer bis zu 20mal höheren Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen VDSL-Vectoring Anschlüssen mit maximal 250 Mbit/s. Eine ganze Streaming-Serie mit einer Größe von 10 GB und mehr herunterzuladen, dauert damit beispielsweise weniger als 30 Sekunden. Stabile, ruckelfreie Verbindungen sind garantiert, auch bei datenintensiven Anwendungen wie Cloud Computing, Gaming oder im Home-Office - und selbst dann, wenn mehrere Nutzerinnen und Nutzer in einem Haushalt gleichzeitig anspruchsvolle Internetdienste nutzen.

Bereit für alle zukünftigen Bedarfe

M-net Kunden mit einem 5 Gbit/s-Anschluss haben die Gewissheit, für die digitalen Anforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Denn die steigende Nutzung moderner Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) führt auch im Privatbereich zu einem immer höheren Bandbreitenbedarf. Insbesondere durch Anwendungen wie KI-basierte Bild- und Videogenerierung, Smart-Home-Systeme und Sprachassistenten steigen die Anforderungen kontinuierlich.

"Mit dem Geschwindigkeitsrekord unseres Hyperspeed-Tarifs unterstreichen wir nicht nur unsere Rolle als Innovationstreiber für Bayern und ganz Deutschland. Wir ermöglichen damit auch unseren Privatkunden, mit dem neuesten Stand der Technik zu gehen und auf Jahre an der Spitze zu bleiben", so Maximilian Oertle, Technischer Geschäftsführer von M-net. "Ohne superschnellen Glasfaser-Anschluss werden neue Technologien nicht ihr Potenzial entfalten können und KI-Anwendungen eingeschränkt sein."

Kostenlose Telefon-Flatrate und digitales Fernsehen

Der Tarif Internet 5000 ist erhältlich für die FTTH-Glasfaseranschlüsse (= Fiber-to-the-Home, Glasfaser bis in die Wohnung) in den urbanen M-net Glasfaser-Netzen in München, Augsburg und Erlangen. Die Kosten belaufen sich auf monatlich 299,90 Euro. Eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz kann kostenlos hinzugebucht werden. Ebenso das IPTV-Angebot "TVplus" mit mehr als 110 digitalen Sendern und zahlreichen Komfortfunktionen inklusive der dazugehörigen 4K Set-Top-Box.

Leistungsstarker TP-Link Router mit WiFi 7

Der Launch des neuen M-net Hyperspeed-Tarifs ist zugleich der Start einer neuen Hardware-Kooperation zwischen M-net und dem Gerätehersteller TP-Link. So bietet M-net als empfohlenes Endgerät für Internet 5000 den TP-Link Router EB810v als Kaufgerät zu einem besonders attraktiven Preis von 279,90 Euro an.

Bei dem Highend-Modell EB810v handelt es sich um einen Tri-Band WiFi 7 Router mit der neuesten Funktechnologie. Das futuristische Gerät ist vollumfänglich mit allen Netzparametern von M-net kompatibel und ermöglicht so, das volle Leistungspotenzial des Glasfaseranschlusses auszuschöpfen. Die erstmalige Installation des Anschlusses und Routers erfolgt kostenlos durch einen M-net Techniker.

Weitere Informationen zum M-net Hyperspeed Tarif finden sich unter: https://www.m-net.de/privatkunden/landingpages/hyperspeed-tarif

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

Original-Content von: M-net Telekommunikations GmbH, übermittelt durch news aktuell