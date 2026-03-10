ARTE G.E.I.E.

ARTE-Themenabend: Gift, Gier und Gefahr: Ein globales Versagen

Straßburg (ots)

Themenabend: Gift, Gier und Gefahr: Ein globales Versagen

Ab 24. März online auf arte.tv

Am Dienstag, 31. März ab 20.15 auf ARTE

PFAS, Giftmüll, Umweltaktivisten im Visier: drei Krisen, ein globales Versagen. Gift in unserem Alltag - Die Plage der PFAS enthüllt die unsichtbare Gefahr der "ewigen Chemikalien", die uns vergiften - während Konzerne weiter profitieren. Giftmüll: Grundwasser in Gefahr zeigt, wie wir die Erde bis in den Untergrund verseuchen: mit Gift- und Atommüll und seit kurzem auch mit COâ''-Verklappung. Der Preis des Öls erzählt vom gefährlichen Kampf eines jungen Irakers gegen die Umweltzerstörung in seiner Heimat.

Der Themenabend am 31. März im Überblick:

Gift in unserem Alltag - Die Plage der PFAS

20.15 | Ab 24. März auf arte.tv

Dokumentarfilm von Stenka Quillet und Quentin Noirfalisse

ARTE, Brotherfilms, Dancing Dog Productions

Frankreich, Deutschland, Belgien 2026, 89 Min.

Erstausstrahlung

PFAS, die "Ewigkeitschemikalien", sind ein globales Umwelt- und Gesundheitsrisiko - doch die Industrie leugnet die Gefahr. Die Substanzen stecken in beschichteten Pfannen, Outdoor-Bekleidung und Feuerlöschschaum. Sie sind krebserregend, reichern sich in der Umwelt an und belasten den menschlichen Körper. Der Dokumentarfilm zeigt Betroffene und Aktivisten, die für ein Verbot kämpfen.

Giftmüll: Grundwasser in Gefahr

21.45 | Ab 31. März auf arte.tv

Dokumentarfilm von Ghislaine Buffard

ARTE/FFL, Seppia, Skill Lab

Frankreich, Luxemburg 2025, 87 Min.

Erstausstrahlung

Lange galt der Untergrund als letzte unberührte Zone. Doch nun wird er zum Endlager für hochgiftige Chemikalien, Atommüll und CO2. Europaweit entstehen unterirdische Deponien - doch ihre Sicherheit ist fraglich. Die kaum beachteten Projekte bergen immense Risiken: für die Umwelt, die Demokratie und die Industrie. Wie lange lassen sich die Gefahren noch ignorieren?

Der Preis des Öls

Wie ein irakischer Umweltaktivist um seine Heimat kämpft

23.15 | Ab 31. März auf arte.tv

Dokumentation von Daniel Etter und Emily Garthwaite

ZDF/ARTE, Kobalt Documentary

Deutschland 2024, 52 Min.

Erstausstrahlung

Khalid Bin Al Walid Omar hat im Irak einen gefährlichen Kampf gegen die massive Umweltverschmutzung durch nationale, europäische und internationale Ölmultis aufgenommen. Im ganzen Land steigen Atemwegserkrankungen, Krebserkrankungen und ungeklärte, plötzliche Todesfälle nahe der Ölfelder dramatisch an. Ein Phänomen, das Umweltschützer und Ärzte auf die Ausweitung der Förderquoten zurückführen.

