ARTE G.E.I.E.

76. Berlinale: Goldener Bär für ARTE-Koproduktion GELBE BRIEFE

Bild-Infos

Download

Straßburg 21/02/2026 (ots)

Bei der feierlichen Preisverleihung am Samstagabend wurde die ARTE Koproduktion Gelbe Briefe von Ilker Çatak mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet: Derya und Aziz, ein gefeiertes Künstlerehepaar aus Ankara, führen mit ihrer 13-jährigen Tochter Ezgi ein erfülltes Leben, bis ein Vorfall bei der Premiere ihres neuen Theaterstücks alles verändert. Über Nacht geraten sie ins Visier des Staates und verlieren ihre Arbeit und ihre Wohnung. Sie gehen nach Istanbul, wo sich nach und nach die Distanz zwischen ihnen und ihrer Tochter vergrößert, bis sie sich zwischen ihren Wertvorstellungen und der gemeinsamen Zukunft als Familie entscheiden müssen.

GELBE BRIEFE von Ilker Çatak ist der 9. Goldene Bär für ARTE seit Bestehen des Senders.

ARTE-Präsidentin, Heike Hempel:

"Wir dürfen die faktische und emotionale Kraft des Mediums Film gerade in diesen Zeiten nicht unterschätzen. Auch deshalb ist es für uns so wichtig, das Autor*innen-Kino dauerhaft zu unterstützen - von jungen Talenten mit neuen, mutigen Handschriften bis hin zu etablierten Filmschaffenden aus ganz Europa und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass dieses Engagement in Berlin mit zahlreichen Preisen gewürdigt wurde, darunter der Goldene Bär für Gelbe Briefe von Ilker Çatak. Wir gratulieren allen Preisträger*innen herzlich", sagte Heike Hempel.

Die Preisträger im Überblick:

Goldener Bär für den besten Film bei der 76. Berlinale

Gelbe Briefe

Ilker Çatak

ZDF/ARTE

Deutschland/Frankreich/Türkei 2026

if... Productions, Haut et Court, Limanfilm

Gelbe Briefe wurde außerdem mit dem Gilde Filmpreis ausgezeichenet.

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle an

Sandra Hüller in dem Film:

Rose

Markus Schleinzer

Österreich/Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Schubert Film, Row Pictures, Walker+Worm Film

Dokumentarfilm Jury-Preis:

Chronicles From the Siege (Kriegsspiele)

Dokumentarfilm von Abdallah Al-Khatib

Algerien/Frankreich/Palästina 2026

MDR/ARTE

Der Teddy Award ging an:

Ivan & Hadoum

Ian de la Rosa

Spanien/Deutschland/Belgien 2026

ZDF/ARTE, Avalon, Port au Prince Films, Saga Film, Pecado, Vayolet, Iván & Hadoum A.I.E.

Den FIPRESCI-Jurypreis erhielt:

Narciso

Marcelo Martinessi

Paraguay/Uruguay/Deutschland/Brasilien/Portugal/Spanien/Frankreich 2026

ZDF/ARTE, La Babosa Cine, Pandora Film, Esquina, Bteam, La Fábrica Noctura, Oublaum, Mutante Cine

Mit dem Panorama-Publikumspreis-Spielfilm wurden folgende ARTE-Filme ausgezeichnet:

Gewinner:

Staatsschutz

Faraz Shariat

Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Jünglinge Film

Staatsschutz gewann auch den CICAE Art Cinema Preis und den Heiner Carow Preis.

2. Platz:

Vier minus drei

Adrian Goiginger

Deutschland/Österreich 2026

BR/ARTE, 2010 Entertainment, Giganten Film

Den Panorma- Publikumspreis-Dokumentarfilm gewinnt:

Traces (Survivantes de l'invasion)

Dokumentarfilm von Alisa Kovalenko et Marysia Nikitiuk

Ukraine 2025

ARTE France, 2Brave Production, Message Film

Insgesamt waren 22 ARTE-Filme bei der 76. Berlinale nominiert worden, davon 4 Werke im internationalen Wettbewerb.

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell