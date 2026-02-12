ARTE mit 22 Filmen bei der 76. Berlinale vertreten
- Video-Infos
- Download
Straßburg (ots)
ARTE freut sich, in diesem Jahr mit 22 Nominierungen bei der 76. Berlinale vertreten zu sein. Im Wettbewerb konkurrieren vier ARTE Filme aus der ganzen Welt um den Goldenen Bären. Diese Anzahl an Werken zeugt von dem Engagement und der ambitionierten Spielfilmpolitik von ARTE für den Autorenfilm.
Außerdem ist ARTE stolz, auch in diesem Jahr Partner der Berlinale Talents zu sein, dem internationalen Talentförderprogramm der Berlinale. Als wichtiger Akteur in der europäischen Filmlandschaft ist ARTE erneut Host einer Talents Circle Session. Diese Sessions bringen aufstrebende Filmemacher:innen mit Expert:innen und kreativen Köpfen der Branche zusammen - für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven.
Die Nominierungen im Einzelnen:
Wettbewerb
Etwas ganz Besonderes
Eva Trobisch
Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Trimafilm, Komplizen Film, if... Productions
Gelbe Briefe
lker Çatak
ZDF/ARTE
Deutschland/Frankreich/Türkei 2026
if... Productions, Haut et Court, Limanfilm
Rose
Markus Schleinzer
Österreich/Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Schubert Film, Row Pictures, Walker+Worm Film
Dao
Alain Gomis
Frankreich/Senegal/Guinea-Bissau 2026
Les films du Worso, SRAB Films, Yennenga Productions, Nafi Films, Telecine Bissau Produçoes, mit Unterstützung von ArteKino Production
Berlinale Special Gala
Die Blutgräfin
Ulrike Ottinger
Österreich, Luxemburg, Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Amour Fou (Wien), Heimatfilm, Amour Fou (Luxemburg), Ulrike Ottinger Filmproduktion
Perspektives
Chronicles From the Siege (Kriegsspiele)
Dokumentarfilm von Abdallah Al-Khatib
Algerien/Frankreich/Palästina 2026
MDR/ARTE
Where To?
Assaf Machnes
Deutschland, Israel 2026
ZDF/ARTE, Iconoclast Films, 2-Team Productions
Panorama
Vier minus drei
Adrian Goiginger
Deutschland/Österreich 2026
BR/ARTE, 2010 Entertainment, Giganten Film
Ivan & Hadoum
Ian de la Rosa
Spanien/Deutschland/Belgien 2026
ZDF/ARTE, Avalon, Port au Prince Films, Saga Film, Pecado, Vayolet, Iván & Hadoum A.I.E.
Jaripeo
Dokumentarfilm von Efrain Mojica und Rebecca Zweig
Mexiko/USA/Frankreich 2026
ARTE France, Survivance
Narciso
Marcelo Martinessi
Paraguay/Uruguay/Deutschland/Brasilien/Portugal/Spanien/Frankreich 2026
ZDF/ARTE, La Babosa Cine, Pandora Film, Esquina, Bteam, La Fábrica Noctura, Oublaum, Mutante Cine
Paradise
Jérémy Comte
Kanada/Frankreich/Ghana 2026
ARTE France Cinéma, Entract Studios, Elevation Pictures, EMAfilms, Constellation Productions
Siri Hustvedt - Dance Around the Self
Dokumentation von Sabine Lidl
Deutschland/Schweiz 2026
NDR/ARTE
Staatsschutz
Faraz Shariat
Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Jünglinge Film
The Education of Jane Cumming
Sophie Heldman
Deutschland/Schweiz/Großbritannien 2026
WDR/ARTE, Heimatfilm, Dschoint Ventschr, Sylph Prouctions
Tristan Forever
Dokumentarfilm von Tobias Nölle
Griechenland/Frankreich/Schweiz 2026
ARTE/SSR Petit Film, Hugofilm
Traces (Survivantes de l'invasion)
Dokumentarfilm von Alisa Kovalenko et Marysia Nikitiuk
Ukraine 2025
ARTE France, 2Brave Production, Message Film
Only Rebels Win (Seuls les Rebelles)
Danielle Arbid
Frankreich/Libanon/Katar 2026
ZDF/ARTE, Easy Riders Film, Abbout Productions, mit der Unterstützung von ARTEKino Productions
Forum
Chronos - Der Fluss der Zeit
Dokumentarfilm von Volker Koepp
Deutschland 2026
RBB/MDR/ARTE, Vineta Film
Flying Tigers - Luftbrücke über den Himalaya
Dokumentarfilm von Madhusree Dutta
Deutschland/Indien 2026
ZDF/ARTE, pong film
Nous sommes les fruits de la forêt
Dokumentarfilm von Rithy Panh
Kambodscha/Frankreich 2025
ARTE France, CDP Productions
Berlinale Classics
Geheimnisse einer Seele
G.W. Pabst
Deutschland 1926
Stummfilm, restaurierte Fassung mit neu komponierter Musik
ZDF/ARTE, 2eleven music film, Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Zu den 22 ARTE Filmen kommen noch 3 weitere Koproduktionen in der Sektion Retrospektive und im JubiläumsprogrammTeddy 40.
Retrospetkive
Lola rennt
Tom Tykwer
Deutschland 1998
WDR/ARTE
Teddy 40
Jubiläumsprogramm
Tomboy
Céline Sciamma
Frankreich 2011
ARTE France Cinéma, Lilies Films, Hold up Films
Teddy Award 201, Preis der Jury
Una mujer fantastica
Sebastian Lelio
Chile/USA/Deutschland/Spanien
ZDF/ARTE, Fabula Production, Setembro Cine, Komplizen Film
Teddy Award 2017, Bester Film
Pressekontakt:
Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeiert@arte.tv | +33 3 90 14 21 52
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell