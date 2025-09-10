Albert Achammer übernimmt Führung der ATP-Gruppe

Pressestelle ATP architekten ingenieure

Generationswechsel im vierköpfigen Vorstand

Mit der Bestellung von Albert Achammer zum Vorstandsvorsitzenden der ATP-Gruppe vollzog ATP architekten ingenieure zur Jahresmitte den geplanten Generationswechsel an der Unternehmensspitze. Sein Vater, Univ.-Prof. Christoph M. Achammer, der über vier Jahrzehnte die Erfolgsgeschichte von ATP geprägt hat, zieht sich aus der operativen Leitung zurück und bleibt als Vorsitzender des Aufsichtsrats dem Unternehmen weiterhin verbunden.

"Ich baue auf einem starken Fundament auf, mit Respekt vor der unternehmerischen Leistung meines Vaters und dem Anspruch, Kontinuität zu gewährleisten. Unsere Geschichte gibt uns Stabilität, damit wir uns dynamisch weiterentwickeln und neue Wege gehen können. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, mein Team in die Zukunft zu führen. Unser Ziel bleibt: Integrale Planung und Beratung mit höchster Qualität, technischer Exzellenz und hoher Verantwortung für die gebaute Welt." — Albert Achammer, CEO ATP architekten ingenieure

Albert Achammer ist Partner bei ATP und bereits seit 2020 im Unternehmen aktiv: als Gründer eines leistungsstarken integralen ATP-Standortes in Hamburg mit etwa 60 Mitarbeitenden sowie als Mitglied im Vorstand der ATP-Gruppe. Seine beruflichen Lehr- und Wanderjahre absolvierte er in der Immobilienindustrie und zuletzt bei gmp – von Gerkan, Marg und Partner in Hamburg. Er hält einen Master of Science in Architektur der ETH Zürich und einen MBA der IESE Business School.

Der Übergang markiert den Beginn der dritten Generation in der Leitung des Unternehmens, das vor rund 50 Jahren aus einem klassischen Architekturbüro hervorging und seither als Pionier digitaler Integraler Planung Maßstäbe setzt. In seiner neuen Rolle setzt Albert Achammer auf Kontinuität und Innovation: "Als Architekt bei ATP lebe ich täglich die Überzeugung, dass Planen und Bauen eine kollektive Aufgabe ist. Wir verstehen uns als Problemlöser und unsere Stärke ist die reibungslose Zusammenarbeit bei hoher Komplexität. Wir arbeiten in transparenten, datenbasierten Prozessen und bieten damit verlässliche Qualität in Planung und Beratung."

ATP architekten ingenieure

Mit 1.500+ Mitarbeiter:innen an derzeit 14 Standorten in DACH und CEE erbringt die ATP-Gruppe Planungs- und Beratungsleistungen für Auftraggeber:innen aus Forschung, Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft und Gesundheitswesen mit integralen Teams, bestehend aus Planung, Sonderplanungs- und Consulting-Gesellschaften. Dabei nutzt ATP die „Corporate Structure“, um sich als lernende Organisation permanent weiterzuentwickeln. Auf der Basis von 50 Jahren gelebter integraler Kultur der Zusammenarbeit hat ATP die Organisation und die dazugehörigen Prozesse so gestaltet, dass ideale Voraussetzungen für einen digitalisierten Prozess gegeben sind. Seit 2012 plant ATP durchgehend mit BIM in einem umfassenden digitalen Datenmodell.

