ARTE G.E.I.E.

ARTE-Themenabend: Wie ewig ist das ewige Eis?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Straßburg (ots)

Themenabend: Wie ewig ist das ewige Eis?

Ab 24. Februar online auf arte.tv und am Dienstag, 3. März ab 20.15 auf ARTE

Der Klimawandel ist von der Agenda, doch Gletscher und Arktis schmelzen weiter. ARTE begibt sich ins ewige Eis und schaut denjenigen zu, die versuchen, Gletscher zu retten und bei schmelzendem Permafrost trotz sich weiter ausbreitender Petrochemie zu überleben. Das Ende des Abends widmet sich den Abenteurern vergangener Jahrhunderte, die im Heißluftballon den Nordpol überqueren wollten.

Der Themenabend am 3. März im Überblick:

Gletscher - Schmelzende Riesen

20.15 | Ab 24. Februar auf arte.tv

Dokumentarfilm von Pierre-Olivier François und Judith Rueff

ARTE France, Gedeon Programmes / Frankreich 2025, 90 Min. / Erstausstrahlung

Weltweit schmelzen Gletscher so rasant wie nie. Bis 2050 wird ein Drittel der Welterbe-Gletscher verschwunden sein: Zwei Milliarden Menschen droht Wasserknappheit, Gebirge werden instabil, der Meeresspiegel steigt, und das Klima gerät aus dem Gleichgewicht. Beeindruckende Aufnahmen aus den Alpen und der Antarktis zeigen das Ausmaß der Krise - und die Dringlichkeit globalen Handelns.

> Zur Vorabansicht

Hotspot Arktis: Zwischen Eisschmelze und Ressourcenkampf

21.45 | Ab 24. Februar auf arte.tv

Dokumentarfilm von Yorgos Avgeropoulos

ARTE/ERT, Small Planet / Griechenland 2025, 83 Min. / Erstausstrahlung

Der seit der Mammutära beständige arktische Permafrostboden taut auf, und die Schmelze bedroht den gesamten Planeten. Ambitionierte Klimaziele gerieten im Strudel weltweiter Krisen in den Hintergrund, Energiesicherheit bestimmt inzwischen die politische Agenda. Wissenschaftler warnen eindringlich davor, dass sich die Arktis-Region viermal schneller erwärmt, als der Rest der Welt.

> Zur Vorabansicht

Gestrandet im ewigen Eis

23.10 | Ab 24. Februar auf arte.tv

Dokumentation von Robin Hunzinger

ARTE France, Seppia / Frankreich 2024, 59 Min. / Erstausstrahlung

Drei Männer, ein Wasserstoffballon und der Traum vom Nordpol: 1897 verschwindet die Andrée-Expedition spurlos. Erst 1930 werden auf Kvitøya ihre konservierten Körper, Tagebücher und Fotografien entdeckt. "Gestrandet im ewigen Eis" folgt den Spuren dieser Bilder und dem bis heute ungelösten Rätsel ihres Todes.

> Zur Vorabansicht

Sibirien: Eine Pipeline und die letzten Nomaden

00.15 | Ab 24. Februar auf arte.tv

Dokumentarfilm von Sergio Ghizzardi

ARTE/YLE, Little Big Story / Frankreich, Finnland 2020, 74 Min.

Die mitten in der Arktis gelegene westsibirische Halbinsel Jamal ist das Herzstück des russischen Energieimperiums mit den größten Erdgasvorkommen der Welt. Aber hier verlaufen auch die Wanderrouten der Nenzen, nomadische Rentierhirten, die die Halbinsel seit mehr als 200 Generationen bewohnen. Wird die Gier nach Bodenschätzen den Lebensraums der Nenzen zerstören..?

> Zur Vorabansicht

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell