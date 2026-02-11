ARTE G.E.I.E.

ARTE filmt DJ Sets von Cerrone und Etienne de Crécy beim Festival für elektronische Musik "Ososphère" im Straßburger Hauptbahnhof

Bild-Infos

Download

Straßburg (ots)

Das Festival für elektronische Musik "Ososphère" verwandelt in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2026 den Straßburger Hauptbahnhof und sein emblematisches Glasdach in einen spektakulären Dancefloor, der vom Sound zweier Electro-Ikonen bestimmt wird: Marc Cerrone und Etienne de Crécy. ARTE filmt die DJ Sets, die im Frühjahr und Sommer 2026 auf arte.tv und Youtube ausgestrahlt werden.

Marc Cerrone ist einer der einflussreichsten französischen Musiker in der Geschichte der elektronischen und Disco-Musik. Als Vorreiter des Genres brachte er als einer der Ersten Synthesizer zum Einsatz und wurde 1977 mit "Supernature" weltbekannt. Der Schlagzeuger inspirierte Daft Punk, Bob Sinclar, Moby, The Chemical Brothers und Justice und gilt als Klangarchitekt eindrucksvoller symphonischer Arrangements. In seiner fünfzigjährigen Karriere hat Cerrone ganze Generationen zum Tanzen gebracht, und sowohl mit jungen Nachwuchstalenten wie Red Kiesza, Yasmin oder Brendan Reilly als auch mit Legenden wie Tony Allen und Nile Rodgers zusammengearbeitet.

Etienne de Crécy blickt auf eine dreißigjährige Karriere zurück. Bekannt wurde er durch sein Album "Super Discount", das bei seiner Veröffentlichung 1997 alles beinhaltete, was an der Entstehung des French Touch schick, soulful und innovativ war. Neben der erfolgreichen Produktion seiner eigenen Musik blickt Étienne de Crécy auch auf eine lange und erfolgreiche Karriere als DJ zurück; seine funky Sets und sein Abenteuergeist waren und sind von Barcelona bis Mexiko-Stadt gefragt, was ihn zu einer Ikone des French Touch weltweit hat werden lassen.

ARTE wird das DJ Set von Cerrone im Juli im Rahmen seines popkulturellen Programmschwerpunktes, der in diesem Jahr unter dem Motto "Summer of Disco" steht, online stellen. Das Konzert von Etienne de Crécy ist bereits ab dem 16. April 2026 auf arte.tv verfügbar.

Ab 16. April 2026 auf arte.tv und Youtube:

Étienne de Crécy: Straßburger Hauptbahnhof - Ososphère 2026

TV-Regie: Jean-Luc Antoine, Eine Produktion von ARTE/ L'Affaire est Ketchup, 90 Min.

Im Juli 2026 auf arte.tv und Youtube:

Cerrone: Straßburger Hauptbahnhof - Ososphère 2026

TV-Regie: Adeline Chahin, Eine Produktion von ARTE/L'Affaire est Ketchup, 75 Min.

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell