MDR-Tag im sächsischen Pöhla – ein Weihnachtstag aus dem Erzgebirge, der in Erinnerung bleibt

Der MDR-Tag in Pöhla an diesem Freitag (19. Dezember 2025) hat kurz vor dem vierten Advent einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, warum das Erzgebirge als Weihnachtsland bekannt ist: In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern vor Ort hat der MDR Pöhla in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und eine Show-Kulisse verwandelt.

Im Programm standen Traditionen und Geschichten des Ortes im Rampenlicht: Das feierliche Anschieben der Ortspyramide, Einblicke in die größte Zinnkammer Europas bei einer Mettenschicht sowie die Geschichte des längsten Weihnachtsliedes der Welt mit seinen 156 Strophen begeisterten das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen.

Bereits am Nachmittag produzierte „MDR um Vier – Der starke Osten“ sein Nachmittagsprogramm live aus Pöhla. Dabei ging es ebenfalls um erzgebirgische Traditionen, die höchste Ortspyramide Deutschlands und die beste Holzspielmacherin. Außerdem kochte Spitzenkoch Christian Henze ein winterliches Pfefferfilet mit Pilzen und Käsecreme.

MDR Sachsen – Das Sachsenradio hatte im Vorfeld der Show die „kleinste Pyramide Sachsens“ gesucht. Das Ergebnis des Aufrufs, an dem sich viele Hörerinnen und Hörer mit ihren Schmuckstücken im Miniformat beteiligten, konnte Moderator Silvio Zschage am Abend in Pöhla präsentieren. Die Resonanz war größer als erwartet und so wurden gleich mehrere Pyramiden vorgeführt.

Außerdem nahm Skisprunglegende Jens Weißflog das Publikum mit auf einen Rundgang. Als berühmtester Sohn des Ortes stellte er seine Heimat mit ganz persönlichen Geschichten vor. Auch die traditionsreiche Harfenmanufaktur Riedel, eine von nur noch wenigen ihrer Art weltweit, war Teil dieses besonderen MDR-Tages. Musikalisch sorgten unter anderem Paul Woboda, Emily Zeise, Zwei wie Eins, Nanette Weiß, die Bergsänger Geyer, die Bimmelbah’ Musikanten und Florian Stölzel für festliche Stimmung.

Ausblick fürs neue Jahr: MDR-Tag in Oberbärenburg

Nach dem weihnachtlichen Finale in Pöhla geht es 2026 weiter ins Osterzgebirge: Oberbärenburg holt sich die Show für Januar 2026. Unter dem Motto Wintersport rückt der Ort kurz vor den Olympischen Winterspielen in den Fokus. Am 30. Januar produziert der MDR dann zwei Live-Shows mit „MDR um vier – Der starke Osten“ am Nachmittag und der großen Abendshow „Hol dir deine Show!“ live aus Oberbärenburg bei Altenberg. Ein emotionaler Höhepunkt wird die Wiederbelebung der Tradition der Schneekönigin, die als Botschafterin die Wintersportregion repräsentiert.

Damit setzt der MDR seine erfolgreiche Reise fort – von Pöhla über viele engagierte Orte bis nach Oberbärenburg – und macht erneut deutlich: Die Region ist das Programm.

Die MDR-Showreihe „Hol dir deine Show!“ hat in den vergangenen Monaten in ganz Mitteldeutschland kleine Orte zum Programm gemacht:

Trebitz eröffnete die Reihe mit einer sommerlichen Freibadkulisse, bewegenden Geschichten über ehrenamtliches Engagement und einer Rückkehr der legendären Schwimmmeisterin Herma Klapproth.

In Beuster standen die traditionsreichen Blaulichttage im Mittelpunkt – mit Feuerwehr-Oldtimern, Regionalhelden und viel Gemeinschaftsgefühl.

Niederstriegis überzeugte mit außergewöhnlichem Vereinsleben, Sportbegeisterung und einem ganzen Dorf, das aktiv an der Show mitwirkte.

Nitschareuth wurde zur Bühne für gelebte Dorfgemeinschaft, regionale Talente und intensive Begegnungen zwischen MDR und Publikum.

Neustadt/Harztor verband Kirmes, Oktoberfest-Stimmung und Harzer Lebensgefühl zu einer emotionalen Live-Show.

Zuletzt verwandelte Schierke die Feuerstein-Arena in eine winterliche Traumkulisse – mit Eisshow, Sternekoch, Musikstars und Menschen aus der Region im Mittelpunkt.

Allen MDR-Tagen gemeinsam ist das Konzept: großes Programm direkt vor Ort, getragen von Nähe, Dialog und echten Geschichten.

Bewerbung weiterhin möglich

Auch künftig können sich Gemeinden und Orte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für das MDR-Format „Hol dir deine Show!“ bewerben und ihre Region ins Rampenlicht stellen. Aussagekräftige Bewerbungen sind weiterhin per E-Mail an holdirdeineshow@mdr.de willkommen.

