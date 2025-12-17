MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Magische Nächte, starke Geschichten: MDR lädt zur Kurzfilmnacht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, feiert der MDR die Vielfalt des Kurzfilms – live in Leipzig, in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen.

Die MDR-Kurzfilmnacht in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig

Was bleibt von einem Jahr voller Geschichten, Bildern und Stimmen? Zur diesjährigen Kurzfilmnacht präsentiert „unicato“, das Kurzfilmmagazin des MDR, die Favoriten des vergangenen Jahres: Filme mit besonderen Perspektiven, erzählerischer Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz. Werke, die berühren, irritieren und zum Nachdenken anregen.

In der Schaubühne Lindenfels in Leipzig spricht Moderator Markus Kavka mit den unicato-Autoren Alina Cyranek und Olaf Held über die Arbeit hinter den Kulissen – von der Themenidee bis zur Produktion. Für die traditionelle Kurzfilmnacht haben beide ihre persönlichen Highlights der vergangenen Monate zusammengestellt: Die Auswahl reicht von dokumentarischen Erkundungen über animierte Erzählformen bis hin zu fiktionalen Miniaturen. Jeder Film öffnet ein Fenster in eine Welt, die sonst oft verborgen bleibt – sei es im familiären Mikrokosmos, in der ostwestfälischen Provinz oder im georgischen Leihmutterschaftssystem. Da ist beispielsweise die Friseurin, die sich fragt, ob sie ihren Sohn noch kennt. Ein Ingenieur, dessen Stimme bald für immer verstummt. Ein Wald, der ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte offenbart. Und eine Biologin, die im Regenwald das Verschwinden der Frösche dokumentiert – und damit auch das unserer Welt.

Die Kurzfilmnacht lädt dazu ein, neue Perspektiven zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen: am Sonntag, 21. Dezember 2025, ab 19.30 Uhr, in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig, Karl-Heine-Straße 50.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Tickets können unter mdr.de/unicato reserviert werden.

MDR Kurzfilmnacht in ARD Mediathek und MDR-TV

Wenn die Nächte am längsten sind, zeigt der MDR seine beliebte MDR-Kurzfilmnacht auch in ARD Mediathek und im MDR-TV.Vier Filme entführen in faszinierende Welten: von einer berührenden Zukunftsvision über dystopische Träume bis hin zu Mystik und Weihnachtszauber. Alle vier TV-Premieren sind bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar. Im MDR-TV laufen die Kurzfilme in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember 2025. Los geht es um 00.15 Uhr mit „Anna – A Tale For Tomorrow“, gefolgt von „Eden 3030“ und „ Lilītu“ sowie „Erzgebirge – Weihnachtsland“.

MDR macht sich stark für den Kurzfilm

Der Kurzfilm ist seit 2004 fester Bestandteil im MDR-Fernsehen: Immer in der Nacht von Freitag zu Samstag findet dieser hier sein Publikum. Darüber hinaus sendet das MDR-Fernsehen mehrfach im Jahr Kurzfilmnächte. Außerdem zeigt das Kurzfilmmagazin „unicato“ monatlich Kurzfilme aus dem deutschsprachigen Raum, gibt diesen eine Plattform und sucht das Gespräch mit Akteuren der Branche.

www.mdr.de/kurzfilm

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell