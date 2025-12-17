MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Louis Philippson – Plötzlich Fame!“: Neue MDR-Doku für die ARD über Deutschlands Klassik-Influencer Nr. 1

Klicks und Klassik: Es gibt kaum Menschen der Generationen Alpha und Z und viele der sogenannten Millennials, die den 22-jährigen Pianisten Louis Philippson nicht kennen. Jetzt hat MDR Klassik für die ARD erstmals eine große Doku über den Pianisten und Influencer produziert, der ein Millionenpublikum mit seinem kreativen Social Media Content begeistert. Die Doku „Louis Philippson – Plötzlich Fame!“ kann ab 20. Dezember in der ARD Mediathek und bei ARD Klassik gestreamt werden.

Er ist der Shooting-Star, der das schier Unmögliche geschafft hat: Menschen, die nichts mit Klassik zu tun haben, in Konzertsäle zu locken. Seine erste und zweite Tour, beide ausgebucht. Plötzlich reißen sich zahlreiche Medienhäuser um den Hipster, es folgen rote Teppiche, das erste Album, TV-Talkshows und Galas. Louis Philippson wird gefeiert wie ein Popstar. 2025 ist das Jahr seines Durchbruchs – auch für seine zweite Album-Produktion „My way“, diesmal zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester unter Ben Palmer.

Louis Philippson wird selbst zum Erzähler

Die von Hoferichter & Jacobs im Auftrag von MDR Klassik mit BR, WDR, NDR und SWR produzierte Doku „Louis Philippson – Plötzlich Fame!“ begleitet den Künstler in dieser prägenden Phase, die viele Fragen aufwirft: Wie hält Louis dem Druck stand, ohne auszubrennen? Und wie viel Energie und Disziplin verlangt das Berühmtsein einem jungen Menschen ab? Bei all diesen Momenten ist das Kamerateam hautnah dabei und fängt seine Emotionen ein. In der neuen Doku wird Louis Philippson selbst zum Erzähler seiner eigenen Erfolgsgeschichte und gewährt dabei intime und exklusive Einblicke in seine Welt – aus dem Jugendzimmer bis ins Rampenlicht.

