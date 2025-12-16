MDR-Talk „Fakt ist!“ aus Erfurt zum Thema: „Freiheit oder Verantwortung – Generationen im Dialog“

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Wehrpflicht, Rentengerechtigkeit, „Stadtbild“ und Energiewende – über diese vier großen kontroversen Themen des Jahres 2025 diskutieren die Gäste aus der Enkel-, Eltern- und Großeltern-Generation miteinander bei „Fakt ist!“ aus Erfurt am Mittwoch, 17. Dezember, ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de/fakt-ist. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

„Vielleicht ist der Begriff Wehrpflicht nicht der richtige, wir sollten von Gemeinwohlverantwortung sprechen“, meint der Landwirt Thomas Steinmann und plädiert bei diesem Thema für ein Pflichtjahr für alle jungen Menschen.

„Wenn junge Menschen in der Rentendiskussion das Thema Generationengerechtigkeit ins Feld führen, nervt mich das“, ärgert sich Franz Capraro. Immerhin leiste er seit vielen Jahrzehnten schon ehrenamtliche Arbeit und zahle seit seinem 16. Lebensjahr in die Rentenversicherung ein.

„Ich finde, dass in der Stadtbild-Diskussion die neue Gefahrenlage übertrieben wird. Wieso sollten denn Kinder am helllichten Tag nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule fahren können“, wundert sich Anneliese Steinmann.

„Die europäischen Nachbarn bauen Atomkraftwerke. Wir dummen Deutschen haben das Nachsehen! Wie sollen denn all die E-Autos geladen werden, das kann nicht funktionieren“, meint die Rentnerin Maritta Lenzner.

Lars Sänger moderiert die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt.

