Kindernothilfe e.V.

Kindernothilfe beim Kirchentag 2025: Musik, Mitmachen und gemeinsam Kinder schützen

Duisburg (ots)

Die Kindernothilfe ist auch in diesem Jahr auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover mit einem breiten Programm zu Begegnung, Engagement und musikalischen Highlights vertreten. Vom 30. April bis 4. Mai 2025 stellt sie ein besonders wichtiges Thema in den Mittelpunkt: den Schutz von Kindern vor Gewalt.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, den 1. Mai 2025, ab 19.00 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte: das Kindernothilfe Open-Air-Konzert mit dem Reggae-Musiker Jahcoustix und der Band Jamaram sowie Sebastian Sturm im Vorprogramm. Moderatorin Vanessa Meisinger führt zudem durch ein bewegendes Programm mit Gästen aus Brasilien und jungen Aktivistinnen aus Berlin.

Auf dem Messegelände lädt die Kindernothilfe an ihren Infostand in Halle 5. G 29 zu Gesprächen und Mitmachaktionen ein. Der Stand ist einem Schutzhaus für Kinder nachempfunden, wie es in der weltweiten Projektarbeit der Kindernothilfe eine wichtige Rolle spielt.

Am Samstag, 3. Mai, um 15.00 Uhr, feiert die Kindernothilfe in der Marktkirche einen Gottesdienst voller Hoffnung, Musik und kindgerechter Impulse rund um Mut, Gerechtigkeit und den Schutz der Kleinsten.

"Der Kirchentag ist für uns ein besonderer Ort der Gemeinschaft - hier kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Zeichen zu setzen: für Glaube, Gerechtigkeit und eine sichere, gewaltfreie Zukunft für Kinder", sagt Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 65 Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kindernothilfe.de/kirchentag.

