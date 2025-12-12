MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Die Pyramide von Oberwiesenthal

50 Jahre lang war sie das stolze Wahrzeichen von Oberwiesenthal – Deutschlands höchstgelegene Ortspyramide. Ein beliebtes Fotomotiv, geschätzt von Touristen und Einheimischen gleichermaßen. Doch Wind, Sonne, Regen und Schnee haben ihre Spuren hinterlassen. Im Januar 2025 musste die Pyramide abgebaut werden. Der MDR begleitet deren anschließenden Wiederaufbau in der Doku „Die Pyramide von Oberwiesenthal“ – zu sehen, inklusive Audiodeskription und Gebärdensprache, ab dem 12. Dezember in der ARD Mediathek sowie am 24. Dezember, 19 Uhr, im MDR-Fernsehen

Seit März 2025 dokumentieren die Autoren Martin Reißmann und Mario Unger-Reißmann die liebevolle Arbeit ortsansässiger Handwerker und Enthusiasten, welche die marode gewordene Pyramide von Oberwiesenthal Stück für Stück neu erschaffen. Dabei sind nicht nur neue Pyramiden-Figuren – viele davon inspiriert von echten Oberwiesenthaler Persönlichkeiten – sondern auch Geschichten über Engagement, Zusammenhalt und regionale Identität zu entdecken. Die Berichte dieser Menschen, ihre Erinnerungen und ihre Leidenschaft machen aus der Pyramide mehr als nur ein Bauwerk – sie ist Symbol gelebter Tradition. Pünktlich seit dem ersten Advent erstrahlt sie nun in neuem Glanz – dank der Leidenschaft und des handwerklichen Könnens vor Ort.

