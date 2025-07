Mister Spex SE

Mister Spex startet Ausbildungsjahr 2025 und investiert gezielt in die Zukunft der Augenoptik

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zum 1. August 2025 beginnen erneut zahlreiche junge Menschen ihre Ausbildung bei Mister Spex - einem der führenden Optiker Deutschlands. Insgesamt starten in diesem Jahr 47 neue Auszubildende in ihre berufliche Laufbahn, davon 45 im Bereich Augenoptik. Damit setzt Mister Spex seine langfristige Investition in die Fachkräfteentwicklung der Branche konsequent fort.

Gezielte Fachkräftesicherung für Mister Spex

Mit dem Ausbildungsjahrgang 2025 zählt Mister Spex insgesamt 257 Auszubildende, die seit 2016 in das Unternehmen eingetreten sind - davon 223 im Bereich Augenoptik. Inzwischen betreibt Mister Spex fünf eigene Lehrwerkstätten in Berlin, Münster, Reutlingen, Mannheim und Köln. Diese ermöglichen eine praxisnahe und strukturierte Ausbildung auf höchstem Niveau und sind ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie zur Sicherung und Förderung qualifizierter Fachkräfte.

"Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen in der Augenoptik - wir begegnen ihm mit einem klaren Bekenntnis zur Ausbildung", sagt Heinzpeter Mandl, Executive Vice President Retail bei Mister Spex. "Unsere Lehrwerkstätten und unser Ausbildungskonzept sind ein starkes Fundament, auf dem wir die nächste Generation von Augenoptikern gezielt aufbauen. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur eigenen Zukunftssicherung, sondern zur gesamten Branche."

Praxisnahe Ausbildung mit Struktur und Perspektive

Das Ausbildungskonzept von Mister Spex basiert auf drei eng verzahnten Säulen: praktischer Erfahrung im Store, intensiver Schulung in der firmeneigenen Lehrwerkstatt und fundiertem theoretischen Wissen durch die Berufsschule. In jeder Phase wird besonderer Wert auf gezielte Förderung gelegt: Die Auszubildenden verbringen pro Lehrjahr rund 14 Wochen in der Lehrwerkstatt - ohne Verkaufsdruck, mit vollem Fokus auf handwerkliche Fertigkeiten. Darüber hinaus unterstützt Mister Spex die jungen Talente durch einen betrieblichen Ausbildungsplan, individuelle Prüfungsvorbereitung und die Möglichkeit zur Verkürzung oder Teilzeit-Ausbildung. Die Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss liegt seit Einführung der Ausbildung bei durchschnittlich 75 Prozent. Auch darüber hinaus legt Mister Spex großen Wert auf fachliche Entwicklung: Angestellte Optiker werden durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen kontinuierlich gefördert - bis hin zur Meisterqualifikation.

Die Investition in qualifizierte Nachwuchskräfte ist integraler Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung von Mister Spex. Mit dem Fokus auf eine ganzheitliche Kundenberatung, exzellente Servicestrukturen und handwerkliche Präzision trägt die Ausbildung maßgeblich zur Stärkung des Markenkerns bei: Mister Spex als führender Optik-Experte - online wie offline.

Über Mister Spex

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Original-Content von: Mister Spex SE, übermittelt durch news aktuell