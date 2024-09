Egmont Ehapa Media GmbH

50. BERLIN-MARATHON mit dem Lustigen Taschenbuch von Egmont Ehapa Media!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am 29. September stehen in Berlin alle Sportler und Fans von Walt Disney Lustiges Taschenbuch(LTB) in den Startlöchern. Denn zum 50. Mal verwandelt sich die Hauptstadt in eine riesige Marathon-Party. Diesmal werden nicht nur die Teilnehmer auf er Strecke bejubelt, sondern auch eine ganz einmalige LTB-Sonderedition: "Marathon in Berlin". Mit viel Witz und Sportsgeist erleben Donald Duck, Micky Maus & Co. elf sportliche Abenteuer und präsentieren wertvolle Tipps und Informationen zum 50. BMW BERLIN-MARATHON! Das LTB "Marathon in Berlin" wird in Deutsch und Englisch angeboten.

Die limitierte Sonderedition "Marathon in Berlin" wird zum einen vom 26. bis zum 28. September in der MARATHON EXPO im Flughafen Tempelhof verkauft und zum anderen im MOVE, dem Marathon-Veranstaltungsort, der ab dem 17. September unmittelbar am Brandenburger Tor für zwei Wochen seine Türen öffnet.

Und nicht nur auf dem Cover spielen die Sehenswürdigkeiten Berlins eine große Rolle, sondern auch in der exklusiven Titel-Story "Marathon in Berlin", in der Donald Duck, Gustav Gans und Amanal Petros mit Pech, Glück und Teamwork am BERLIN-MARATHON teilnehmen.

LTB-Verleger Jörg Risken freut sich über die Kooperation zwischen Egmont Ehapa Media und dem Herausgeber der Sonderedition "Marathon in Berlin" SCC EVENTS. "Der BERLIN-MARATHON ist ein absolutes sportliches Highlight mit einzigartiger Atmosphäre. Jetzt wird der 50. Marathon on top mit der Sonderedition des Lustiges Taschenbuchs ein unvergessliches und nachhaltiges Erlebnis. Wir von Egmont Ehapa Media legen aber noch eins obendrauf und lassen in der Micky Maus Ausgabe 21/24 Stars und Sternchen auf der Rennstrecke schwitzen."

Die Sonderedition des LTB "Marathon in Berlin" (D: EUR 12,95) ist ab sofort auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Noch mehr Marathon gibt es im Micky Maus Magazin 21/24. Hier laufen nicht nur Donald Duck und Co. um die Wette, sondern auch Prominente aus Funk und Fernsehen: Joey Kelly, Frauke Ludowig und Ulrike von der Groeben machen mit ihren Schnäbeln eine gute Figur im Entenhausen-Kosmos. Zudem spricht Amanal Petros im Interview über die Herausforderung, einen Marathon zu laufen. Ab dem 27. September ist das Micky Maus Magazin 21/24 (D: EUR 4,99; A: EUR 5,50; SFR 9,90) im Handel und im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviewtermine mit dem LTB-Verleger Jörg Risken, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell