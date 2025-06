Mister Spex SE

Mister Spex führt Augengesundheits-Check ein

Mister Spex, einer der führenden Optiker Deutschlands, ergänzt sein stationäres Serviceangebot um einen augenoptischen Vorsorge-Check. Der neue Service ist bereits in 38* Mister Spex Stores deutschlandweit verfügbar, bis Ende Juni soll der Rollout in allen 65 Stores abgeschlossen sein. Das Angebot richtet sich an alle Kundinnen und Kunden mit Bedarf an augenoptischer Vorsorge - insbesondere an Menschen ab 40 Jahren, für die eine regelmäßige Kontrolle der Augengesundheit besonders relevant ist.

Die Einführung des Augengesundheits-Checks markiert einen wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung von Mister Spex - hin zu einer augenoptischen Versorgung, die weit über den reinen Brillenkauf hinausgeht. Der neue Service unterstützt die Positionierung als "Der Optiker deines Lebens", indem er medizinisch relevante Mehrwerte schafft, die Kompetenz der Stores stärkt und das Leistungsangebot gezielt auf die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft ausrichtet. Im Fokus steht dabei insbesondere die Zielgruppe ab 40, die im Rahmen des unternehmensweiten Transformationsprogramms "SpexFocus" als strategisch bedeutsam identifiziert wurde. Gleichzeitig leistet der Augengesundheits-Check einen wichtigen Beitrag, um eine wachsende Versorgungslücke im Gesundheitssystem zu schließen: Lange Wartezeiten, rückläufige Facharztkapazitäten und der Umstand, dass viele Augenerkrankungen zunächst symptomlos verlaufen und lange unentdeckt bleiben, machen eine frühzeitige Vorsorge zunehmend wichtiger. Durch die Identifikation von Auffälligkeiten, wie sie etwa bei Glaukom, altersbedingter Makuladegeneration oder diabetischer Retinopathie auftreten, soll die augenmedizinische Versorgung deutlich verbessert werden.

Technologisch unterstützt - medizinisch validiert

Der Check besteht aus vier Untersuchungsbausteinen: Refraktion, Anamnese, Augeninnendruckmessung und einer hochauflösenden Netzhautaufnahme mittels Fundus-Kamera. Für die Auswertung arbeitet Mister Spex mit dem medizinischen Anbieter Skleo Health zusammen. Die anschließende Validierung der Ergebnisse finden im Nachgang zur Untersuchung digital statt. Danach erhalten Kundinnen und Kunden einen Ergebnisbericht per E-Mail - inklusive einer fachärztlichen Einschätzung zu möglichen Auffälligkeiten im Auge.

Bereits in der Testphase wurden bei rund 15 Prozent der durchgeführten Checks Auffälligkeiten erkannt. Der Service schlägt damit eine Brücke zwischen optischer Beratung im Store und Vorsorge - einfach zugänglich, hochstandardisiert und mit spürbarem Mehrwert für den Alltag. Der Einführungspreis liegt bei 49,95 Euro.

Inklusive für Abo-Kunden - kostenlos im Rahmen von Mister Spex Switch

Nutzerinnen und Nutzer des kürzlich eingeführten Brillenabonnements "Mister Spex Switch" profitieren zusätzlich: Der jährliche Augengesundheits-Check ist im Abo kostenlos enthalten. Damit bietet Mister Spex ein integriertes Servicepaket, das Komfort, Stil und augenoptische Fürsorge miteinander verbindet - abgestimmt auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe, für die Sehen nicht nur Funktion, sondern Lebensqualität bedeutet.

"Mit dem Augengesundheits-Check erweitert Mister Spex sein Leistungsportfolio um eine relevante Vorsorgeleistung und unterstreicht damit den Anspruch, mehr als ein Brillenanbieter zu sein", sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. "Diese Initiative stärkt unsere Positionierung als ganzheitlicher Versorger rund ums Sehen - und bringt uns unserem Ziel näher, dauerhaft als vertrauensvoller Partner in allen Lebensphasen wahrgenommen zu werden."

*Der Augengesundheits-Check ist bisher in folgenden Mister Spex Stores ausgerollt: Augsburg, Bamberg, Berlin Alexa, Berlin Gropius, Berlin Mall of Berlin, Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Duisburg, Erfurt, Erlangen, Göttingen, Hamburg Spitaler, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Köln Schildergasse, Konstanz, Krefeld, Leipzig, Ludwigsburg, Magdeburg, Mannheim, München Olympia, München Pasing, München PEP/Neuperlach, Nürnberg, Osnabrück, Reutlingen, Sindelfingen, Spandau Arcaden, Steglitz, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Wilma, Würzburg

