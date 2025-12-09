MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Kann KI therapieren? – Neue ARD-Doku vom MDR startet Experiment zur Künstlichen Intelligenz in der Psychotherapie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Die neuesten Entwicklungen Künstlicher Intelligenz dringen immer tiefer in unsere intimsten Lebensbereiche vor, sogar in die psychische Gesundheit. Jetzt will erstmals die neue MDR-Dokumentation für ARD Wissen „Ich werde von einer KI therapiert“ herausfinden, ob KI-Chatbots tatsächlich echte therapeutische Hilfe leisten können. Dafür wagt der Psychotherapeut Umut Özdemir im Film ein Experiment und lädt drei Probandinnen und Probanden ein. Werden sie seine Fragen und Antworten von denen einer KI unterscheiden können? Und welche Hilfe empfinden sie als wertvoller: die menschliche oder die der KI? Die von renommierten Expertinnen und Experten begleitete Doku kann ab sofort in der ARD Mediathek gestreamt werden.

KI in der Paartherapie?

Daniel und Lukas (22), ein Paar aus München und Hannover, nutzen ChatGPT bereits, um Herausforderungen ihrer Fernbeziehung zu meistern. Für die beiden ist der Chatbot zu einer Art Paartherapeut geworden: ein neutraler Dritter, dem sie ihre Konflikte anvertrauen. Besonders als Lukas für drei Monate nach Chile geht, suchen sie bei der KI Unterstützung. Kann diese ungewöhnliche Form der „Paartherapie" bei ihrer Fernbeziehung helfen?

KI als Ventil bei Angststörungen

Auch Ilayda (25), Studentin und Content Creatorin, vertraut sich der KI an. Seit Jahren kämpft sie mit Angststörungen und Panikattacken. Neben ihrer regulären Therapie schreibt sie impulsiv mit ChatGPT oft in Momenten akuter Hypochondrie. Für sie ist die KI ein Ventil, eine stets verfügbare Stütze, wenn sie ihre Freundinnen nicht belasten möchte. Ihre offenen Berichte darüber auf TikTok stoßen auf große Resonanz.

Isolation durch KI

Doch es gibt auch Schattenseiten. Ben (26), Psychologiestudent aus Berlin, machte zunächst positive Erfahrungen: In einer tiefen Depression konnte er ChatGPT seine Suizidgedanken anvertrauen, als er sich niemandem sonst öffnen konnte. In einer manischen Phase eskalierte jedoch die Beziehung zur KI. Der Bot bestärkte ihn in seinen Wahnvorstellungen und isolierte ihn von seinem Umfeld. Am Ende musste Ben erneut in eine Klinik eingewiesen werden. Seine Geschichte zeigt: KI kann Halt geben, aber auch das, was uns krank macht, verstärken.

Das Experiment: Besiegt die KI den Mensch?

Doch wie schlagen sich KI-Bots im direkten Vergleich mit echten Therapeutinnen und Therapeuten? Studien zeigen: Viele Menschen bewerten die Antworten einer KI sogar höher als die von Fachleuten. Deshalb wagt der Psychotherapeut Umut Özdemir in der neuen ARD Wissen-Doku ein Experiment: Angelehnt an den Turing-Test sprechen drei Probandinnen und Probanden sowohl mit ihm als auch mit einer KI, ohne zu wissen, mit wem sie gerade kommunizieren. Die Doku erzählt, ob die Teilnehmenden die Antworten unterscheiden können und welche Hilfe sie als wertvoller empfinden.

Moralische Bedenken gegen KI?

Begleitet wird die Dokumentation von renommierten Expertinnen und Experten. Der Psychologe Bertolt Meyer und die Psychotherapeutin Johanna Löchner beleuchten die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, und die Ethikerin Judith Simon diskutiert die moralischen Herausforderungen, die diese Technologien mit sich bringen.

Die ARD-Wissen-Dokumentation „Ich werde von einer KI therapiert“ begleitet Betroffene, stellt internationale Unternehmen vor und befragt Expertinnen und Experten. Wird KI zur Chance oder zur Gefahr für unsere psychische Gesundheit?

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell