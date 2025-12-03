MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„ttt Talk“: Kulturstaatsminister Weimer kündigt „Milliarden-Impuls“ für deutsche Filmbranche an

Leipzig (ots)

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich am 2. Dezember im Bauhaus Museum Dessau bei der Premiere des neuen Talk-Formats von „titel thesen temperamente“ vor Publikum kritischen Fragen gestellt. Im intensiven Gespräch mit ttt-Moderatorin Siham El-Maimouni kündigte Weimer an, dass er von den großen Streaming-Konzernen verbindliche Verpflichtungen für Investitionen in Milliardenhöhe für die deutsche Filmindustrie für die nächsten Jahre erhalten habe. Das vollständige Interview ist ab 6. Dezember in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek abrufbar und wird zudem in einer 30-minütigen Fassung am 7. Dezember, 23.35 Uhr im Ersten gezeigt. Im neuen Dialogformat „ttt Talk“ sollen künftig regelmäßig relevante Stimmen aus und für die Kulturszene zu Wort kommen.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagt im „ttt Talk“: „Wir wollen jetzt mit einem starken Impuls die deutsche Filmlandschaft nach vorne bringen.“ Damit werde, so Weimer weiter, die größte Investition verbunden sein, die wir je im deutschen Film erlebt haben. „Denn wir haben mit unseren hervorragenden Filmproduzenten, kreativen Schauspielerinnen und Schauspielern die besten künstlerischen Voraussetzungen.“ Was fehle seien Investitionen, die jetzt angestoßen werden müssen. Nach Gesprächen mit den großen US-amerikanischen Streamern, spricht Weimer von einer „verbindlichen Verpflichtung, die uns die Konzerne gegeben haben. In den nächsten fünf Jahren erwarten wir Milliardeninvestitionen. Nicht nur die 250 Millionen Euro, die wir als Steuergeld drauflegen.“

Im neuen „titel thesen temperamente-Talk“ stellt sich Wolfram Weimer darüber hinaus auch kritischen Fragen zu weiteren aktuell diskutierten Themen: zu ihm als Person und der Debatte um seine Verlagstätigkeit parallel zu seinem politischen Amt sowie auch zu Reaktionen auf seine Äußerungen zur Gender-Debatte. Zudem wurden auch Themen wie Cancel-Culture, Rundfunkbeitrag, Künstliche Intelligenz, Eckpunkte-Papier und Digitalabgabe besprochen. Weimer äußerte sich außerdem zu seiner Haltung zur AfD, und dass er gezielte Provokationen gegen ihn persönlich und seine Familie spüre.

Der neue vom MDR für das Erste produzierte „ttt Talk“ ist eingebettet in die etablierte ARD-Kulturmarke „ttt“ und angelegt auf die crossmediale Ausspielung in Mediathek, Audiothek, TV, Radio und Social Media. Im neuen Dialogformat spricht „ttt“-Moderatorin Siham El-Maimouni mit ihren Gästen über gesellschaftliche, kulturelle und politische Fragen – in der ersten Folge war Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien zu Gast. Das Besondere: neben Fragen der Moderatorin werden auch Videofragen von Kulturstimmen aus dem ganzen Bundesgebiet eingespielt, Sie bieten Perspektivvielfalt und stellen ihre Fragen vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Kontextes.

Über „ttt“

„ttt – titel thesen temperamente“ ist seit mehr als 50 Jahren das erfolgreichste Kulturmagazin der ARD. Woche für Woche berichtet „ttt“ über aktuelle Ausstellungen, neue Musik, große und kleine Stars, Trends der internationalen Kultur-Szene und gesellschaftspolitische Debatten. „ttt“ zeigt, wie Kultur entsteht, wer sie prägt und warum sie für unsere Gesellschaft von Bedeutung ist.

