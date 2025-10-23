ProSieben

Beats mit Biss! QUIETSCH und RAVE-IOLI wollen ab Samstag, 8. November den anderen Masken die "The Masked Singer"-Show stehlen

Beats mit Biss! Ab Samstag, 8. November, bringen QUIETSCH und RAVE-IOLI auf ProSieben und Joyn die "The Masked Singer"-Bühne zum Wackeln. Wer groovt sich mit seinen Beats direkt in die Herzen der Fans und macht sie mit seiner Stimme hungrig auf mehr? Wer sorgt für laute Spekulationen? Und natürlich die alles entscheidende Frage: Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Alles aus einem Guss. Für das Hundekauspielzeug QUIETSCH wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in aufwändiger Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis QUIETSCH in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann.

Sound mit Biss. RAVE-IOLI ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist "double face" gearbeitet: dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glaseffekt wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli!

Verona Pooth und Chris Tall rätseln im Rateteam von "The Masked Singer" Woche für Woche und versuchen den Stars unter den Masken auf die Schliche zu kommen. Unterstützt werden sie dabei von wöchentlich wechselnden Rategästen. Matthias Opdenhövel moderiert wie gewohnt alle sechs #MaskedSinger-Live-Shows.

EndemolShine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Infos & Fotos: https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsinger

