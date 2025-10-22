VAUNET - Verband Privater Medien

VAUNET-Prognose 2025: Audio- und audiovisuelle Medien in Deutschland erstmals mit über 16 Mrd. Euro Umsatz

Wachstum resultiert vor allem aus den Bereichen Streaming und Bezahlinhalte

Faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Big-Tech sind dringend geboten

Im laufenden Jahr 2025 werden die Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien mit Werbe- und Nutzungsentgelten sowie Transaktionserlösen erstmals über 16 Milliarden Euro umsetzen. Der Verband prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 ein Wachstum in Höhe von 3,3 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (2024: 15,6 Mrd. Euro). Die Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den positiven Entwicklungen der Erlöse aus Werbung und Nutzungsentgelten im Audio- und Video-Streaming-Bereich. Die konjunkturellen und wettbewerblichen Rahmenbedingungen bremsen die Marktentwicklung dabei erheblich und bedeuten große Unsicherheit für die Branche. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2024 sowie -prognose 2025 zum Audio- und audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.

Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Nachfrage nach Audio- und audiovisuellen Medieninhalten steigt. Aber der Blick in einzelne Segmente zeigt auch, dass die konjunkturelle Lage nicht spurlos an den Medien vorbei geht. Wachstum findet im Wesentlichen bei den bezahlten Streamingangeboten sowie in der Streaming-Audio- und -Video-Werbung statt. Und gerade in diesen Wachstumssegmenten sehen wir eine besorgniserregende und weiter zunehmende Marktmacht globaler Big-Tech-Unternehmen."

Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Marktentwicklung zeigt die Dringlichkeit, im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen ein Level Playing Field zu schaffen, damit der Markt in der Transformation nicht an den Medien vorbei wächst. Ein robuster Refinanzierungsrahmen, die Aktualisierung der Plattformregulierung und die breite Ermöglichung von Kooperationen sind schnell umzusetzen. Alle Akteure in Politik und entlang der Wertschöpfungskette sind aufgerufen, ihren Teil zur Stärkung verantwortlicher Medienangebote beizutragen."

Prognose kumulierte Werbeumsätze 2025

Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten entwickeln sich laut der VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2025 in Summe weitgehend stabil (+0,2 Prozent), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Segmenten. Insgesamt werden 2025 in Deutschland voraussichtlich 6,1 Milliarden Euro mit Audio- und audiovisueller Werbung umgesetzt (2024: 6,0 Mrd. Euro).

Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2025

Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2025 einen Anstieg der Netto-Umsätze von 2,5 Prozent auf insgesamt rund 848 Millionen Euro (2024: 828 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Radiowerbung ein leichtes Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 714 Millionen Euro (2024: 707 Mio. Euro) und auf den Bereich Streaming-Audiowerbung ein zweistelliger Umsatzzuwachs in Höhe von 11 Prozent auf 133 Millionen Euro (2024: 120 Mio. Euro).

Werbeumsätze im Fernsehen und Videostreaming 2025

Für das Segment Bewegtbild rechnet der VAUNET mit -0,1 Prozent, also einer ebenfalls weitgehend stabilen Entwicklung der Netto-Werbeumsätze bei rund 5,2 Milliarden Euro (2024: 5,2 Mrd. Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung ein Rückgang von -7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro (2024: 3,6 Mrd. Euro) prognostiziert, der in der Gesamtschau vom Bereich der Streaming-Videowerbung mit einem erneut zweistelligen Wachstum von 15 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro kompensiert wird (2024: 1,6 Mrd. Euro).

Umsätze aus Pay-Angeboten und Teleshopping 2025

Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr 2025 voraussichtlich um 6,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro steigen und damit erstmals die 8-Milliarden-Euro-Marke erreichen (2024: 7,5 Mrd. Euro). Für das Segment Pay-TV wird mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,1 Milliarden Euro gerechnet. Das Segment für bezahlte Video-Abrufinhalte (Paid-Video-on-Demand) wächst laut der Prognose weiter dynamisch und legt um 9 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro zu (2024: 3,4 Mrd. Euro). Die Erlöse aus Paid Audio steigen laut VAUNET-Prognose um 10 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro (2024: 2,0 Mrd. Euro). Für den Bereich Teleshopping wird mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,1 Milliarden Euro gerechnet.

Über VAUNET: VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.

