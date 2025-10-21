ProSieben

Was ist "Tattoo Tataaaar 14"? Die "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt?' Show" am Mittwoch auf ProSieben

Was bitte ist "Tattoo Tataaaar 14"? Und wer spielt die Hauptrolle? Das entscheidet sich in Chris Talls neuer Prime-Time-Show "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Und so viel steht fest: Diese Show macht Wind. Diese Show geht unter die Haut. Diese Show erfordert größten Mut. Diese Show kann die letzten Haare kosten. Und jede Ausgabe dieser Show bringt eine Hauptrolle mit 10.000 Euro Gage. Die Hauptrolle in einem besonderen (Kurz-)Film, der direkt nach der Ausstrahlung der Folge exklusiv auf Joyn abrufbar ist.

Der Titel: "Tattoo Tataaaar 14"

In der Hauptrolle: Eine:r von zehn Kandidat:innen aus der Show

In den Nebenrollen: Vanessa Mai, Eko Fresh, Rick Kavanian und Chris Tall

Das Besondere: Chris Tall tritt In verschiedenen Eins-gegen-Eins-Challenges gegen seine drei Show-Promis an. Wer sein Spiel verliert, bekommt eine Strafe, die sich direkt auf seine Rolle im Film auswirkt. Von Unwohlgerüchen über Socken-Kaffee bis zum Tattoo. Die zehn Kandidat:innen in der Show tippen darauf, wer die Aufgaben für sich entscheidet. Der beste Tipper gewinnt die Hauptrolle und 10.000 Euro Gage. Und in seiner persönlichen Herausforderung soll der Gastgeber auf einem Windrad in 102 Metern Höhe fliegen lernen. Oder doch nur das Fürchten? Chris Tall: "NIEEEMALS! Ich bin doch kein 'Mission Impossible'-Typ!" Andrea Kaiser moderiert "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show".

Der Produzent: Banijay Productions Germany

"Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" - vier Folgen, ab Mittwoch, 22. Oktober 2025, 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

