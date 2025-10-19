PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ProSieben

Das war's. Katrin Bauerfeind lädt auf ProSieben und Joyn zu "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025!"

Unterföhring (ots)

Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights. Katrin Bauerfeind präsentiert im Winter "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025". Mit witzigen Kuriositäten. Mit selbst AI-sgedachten Geschichten. Mit ganz viel Humor. Und mit jeder Menge Gaststars - von Angela Merkel (Tahnee) über Christoph Maria Herbst, Dr. Pop, Benni Stark und Chris Tall bis Linda Zervakis. So lustig war das Ja-hahaha-r 2025 nur auf ProSieben und auf Joyn.

Wer bereits bei der Aufzeichnung des Comedy-Specials Ende November in Köln mitlachen möchte, Tickets gibt es ab sofort hier. Produziert wird "Der Comedygipfel" von Brainpool.

"Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" - Ende 2025 auf ProSieben und kostenfrei auf Joyn.

Pressekontakt:

Frank Wolkenhauer
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158
email: Frank.Wolkenhauer@seven.one
Photo Production & Editing

Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: Nadine.Vaders@seven.one

ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

