Das war's. Katrin Bauerfeind lädt auf ProSieben und Joyn zu "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025!"
Unterföhring (ots)
Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights. Katrin Bauerfeind präsentiert im Winter "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025". Mit witzigen Kuriositäten. Mit selbst AI-sgedachten Geschichten. Mit ganz viel Humor. Und mit jeder Menge Gaststars - von Angela Merkel (Tahnee) über Christoph Maria Herbst, Dr. Pop, Benni Stark und Chris Tall bis Linda Zervakis. So lustig war das Ja-hahaha-r 2025 nur auf ProSieben und auf Joyn.
Wer bereits bei der Aufzeichnung des Comedy-Specials Ende November in Köln mitlachen möchte, Tickets gibt es ab sofort hier. Produziert wird "Der Comedygipfel" von Brainpool.
"Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" - Ende 2025 auf ProSieben und kostenfrei auf Joyn.
