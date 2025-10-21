ProSieben

Offline erfolgreich: Guter Start für Prime-Time-Reportage-Wochen auf ProSieben mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"

Unterföhring (ots)

21. Oktober 2025. Ohne Smartphone ziemlich smart. Zum Start der Prime-Time-Reportage-Wochen am Montag auf ProSieben und auf Joyn geht Jenke vom Wilmsdorff einen neuen Versuch ein mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen". Seine zwei Wochen ohne Handy begeistern am Montagabend sehr gute 10,0 Prozent der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).

Insgesamt verfolgen 2,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) den Auftakt der Reportage-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.

So geht es in den Prime-Time-Reportage-Wochen weiter.

Das ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:

Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."

Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".

Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".

Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".

Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".

Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".

Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.10.2025 (vorläufig gewichtet)

