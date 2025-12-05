MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Show-Tag in Schierke: 7. Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ mit Top-Modell, Sternekoch, Eisprinzessinnen und Musikstars

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Ob auf Schlittschuhen, auf der Tribüne oder vor den Kameras – die Stimmung war ausgelassen, herzlich und festlich. Schierke stand an diesem Freitag (5. Dezember 2025) ganz im Zeichen von „Hol dir deine Show!“. Alle die nicht dabei sein konnten, können den MDR-Show-Tag aus Schierke ab sofort in der ARD Mediathek abrufen. Die nächste und letzte Show für dieses Jahr findet am 19. Dezember im Erzgebirge statt.

Die 7. Ausgabe des beliebten MDR-Formats „Hol dir deine Show!“ hat die Feuerstein-Arena in eine funkelnde Winterkulisse verwandelt und zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn angelockt. Auch Ortsbürgermeister Mario Kühn aus dem vorherigen Austragungsort Neustadt machte sich mit 50 Fans auf den Weg nach Schierke, um dort die Show weiterzufeiern und mitzuerleben, wie Schierke für einen Abend zum strahlenden Mittelpunkt Mitteldeutschlands wurde.

Bereits am Nachmittag hatte das MDR-Fernsehen sein Programm vollständig nach Schierke verlegt: „MDR um Vier – Der starke Osten“ mit Moderator Peter Imhof sendete live aus der Arena. Reporterinnen und Reporter erzählten in kurzen Filmen die besonderen Geschichten des Ortes. Außerdem begeisterte Science-Entertainer Jack Pop mit dem schnellsten Silvester-Feuerwerk der Welt – nur mit Haushaltszutaten! Und Sternekoch Robin Pietsch zauberte gegrillte Entenbrust mit Harzer Knödeln.

Am Abend folgte das große Live-Finale: 20.15 Uhr hieß es „Hol dir deine Show! – Die Party auf dem Eis in Schierke“, moderiert von Julia Krüger und Peter Imhof – stilecht auf Schlittschuhen. Sie präsentierten eine Winterchallenge auf dem Eis und ein hoch emotionales Erbsensuppen-Duell zwischen einer „legendären“ Harzer Rezeptur und der Interpretation von Robin Pietsch. Ein besonderes Highlight war die Suche nach der Eisprinzessin des Abends. Die fünfjährige Marie Szofi war gerade erst vor vier Tagen mit ihren Eltern zurück von Berlin nach Schierke gezogen.

Für musikalische Unterhaltung sorgten die Schierker Jagdhornbläser. Aber auch Stereoact, Anna-Carina Woitschack, Ramon Roselly und der berühmte „Lichterzauber“ fanden ihren Platz in der Show – stimmungsvoll und emotional ins Gesamtprogramm eingebettet. Das Publikum war eingeladen, dem MDR seine persönliche Botschaft über Schierke zu hinterlassen. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, ihre Gedanken vor der Kamera festzuhalten. Die schönsten Statements erscheinen in den kommenden Tagen auf mdr.de/holdirdeineshow.

„Hol dir deine Show!“ kehrte auch mit seiner jüngsten Ausgabe zurück zum Kern des Formats: Menschen aus der Region stehen im Mittelpunkt – mit ihren Ideen, Talenten und Traditionen. Schierke nutzte diesen Moment und wurde sichtbar: für Mitteldeutschland und für Gäste aus dem ganzen Land.

Weihnachtsshow aus dem Erzgebirge

Die nächste Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ kommt am 19. Dezember aus dem Erzgebirge: Kurz vor dem vierten Advent verwandelt der MDR den Ort Pöhla in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Der kleine Ort hat sich die Show geholt und zeigt, warum nirgendwo so sehr Weihnachten ist wie im Land der Nussknacker, der Schwibbögen und Hutzenabende. Am 19. Dezember produziert der MDR dann erneut mit „MDR um Vier – Der starke Osten“ und „Hol dir deine Show!“ zwei Live-Sendungen direkt aus dem Ort mit Skisprunglegende Jens Weißflog, Paul Woboda, Emily Zeise, Zwei wie Eins, Nanette Weiß, die Bergsänger Geyer, die Bimmelbah‘ Musikanten sowie Florian Stölzel – und Pyramiden-Anschieben.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell