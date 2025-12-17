MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Wechsel in Morningshow bei „MDR Sachsen-Anhalt – Mein Radio. Mein Zuhause.“

Leipzig (ots)

Im beliebten Hörfunkprogramm „MDR Sachsen-Anhalt – Mein Radio. Mein Zuhause.“ gibt es einen Moderationswechsel: Ab sofort moderiert Julia Rosebrock die Morningshow. Die 44-Jährige übernimmt den Staffelstab von der bisherigen Moderatorin Antonia Kaloff, die sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet und den MDR verlässt.

Julia Rosebrock arbeitet seit 2019 beim MDR in Sachsen-Anhalt als Redakteurin und Moderatorin für verschiedene Hörfunkstrecken, wie „Der Feierabend“, die Musiksendung „Handgemacht“ und seit 2025 „Am Nachmittag“.

Julia Rosebrock:

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung gemeinsam mit unserem Team bei MDR Sachsen-Anhalt. Und ich starte gern mit Ihnen in den Tag – mit den Infos aus der Region und den Hits unseres Lebens. Ich bringe gute Laune und viel Neugier auf Ihre Geschichten mit!“

Tim Herden, MDR-Landesfunkhausdirektor Sachsen-Anhalt:

„Wir wünschen Julia Rosebrock viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. Sie leistet als Moderatorin großartige Arbeit und hat in den vergangenen Jahren einen engen Draht zu unseren Hörerinnen und Hörern aufgebaut. Wir sind sehr froh, dass sie nun mit ihrer freundlichen und zugewandten Art die Menschen in Sachsen-Anhalt durch den Morgen begleiten wird.“

Die bisherige Moderatorin Antonia Kaloff möchte sich nach 23 Jahren als Redakteurin, Sprecherin und Moderatorin in den Hörfunk-Angeboten von MDR Sachsen-Anhalt beruflich verändern. Sie möchte für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September 2026 kandidieren.

Antonia Kaloff:

„Ich habe entschieden, mich um ein Mandat für den nächsten Landtag von Sachsen-Anhalt zu bewerben und mich damit aktiv im politischen Raum vor allem für Freiheitsrechte und Demokratie einzusetzen. Hierzu zählt für mich auch die Pressefreiheit, die ich in großer Gefahr sehe. Ich habe in den letzten 23 Jahren sehr gern beim MDR mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Tim Herden, MDR-Landesfunkhausdirektor Sachsen-Anhalt:

„Antonia Kaloff war mehr als zwei Jahrzehnte lang eine sympathische und gern gehörte Radio-Stimme bei MDR Sachsen-Anhalt. Wir danken ihr für ihre Professionalität und Leidenschaft für den MDR-Hörfunk. Wir respektieren ihre Entscheidung und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute“, so Landesfunkhausdirektor Sachsen-Anhalt Tim Herden.

