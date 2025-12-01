compamedia GmbH

Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg neuer Mentor von Beraterwettbewerb

Zum 17. Mal sucht TOP CONSULTANT Beratungsunternehmen, die sich durch eine mittelstandsorientierte, kundengerechte Beratung auszeichnen. Als neuer Mentor unterstützt der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg den Wettbewerb. Für eine Auszeichnung auf Basis einer wissenschaftlichen Kundenbefragung können sich Management-, IT-, Personal- und technische Berater bewerben.

Mit der Übernahme der Aufgabe folgt Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg auf Christian Wulff, der den Wettbewerb elf Jahre begleitete und als Mentor nun den ebenfalls von compamedia ausgerichteten Innovationswettbewerb TOP 100 unterstützt.

"Der Mittelstand ist das viel beschriebene Rückgrat unserer Wirtschaft - und Berater sind oft diejenigen, die ihm Halt und Richtung geben. Zumal in äußerst bewegten Zeiten. Es bedarf dafür kluger Köpfe, klarer Worte und nicht zuletzt Mutes. Für viele Unternehmen ist die Komplexität unserer Zeit eine Zumutung. Für Berater ist es Alltag. Und genau das macht ihre Arbeit so unverzichtbar", sagt Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg anlässlich des Starts der neuen Runde von TOP CONSULTANT.

In dieser Situation erfüllt der Beraterwettbewerb eine wichtige Aufgabe, wenn es um die Suche nach dem richtigen Berater geht, wie zu Guttenberg betont: "Das Verfahren, das auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung beruht, sorgt für Glaubwürdigkeit und Transparenz, gerade in einer Branche, in der sich 'Berater' nennen darf, wer will. Hier zählt, was wirklich wirkt."

Denn Grundlage des Auswahlverfahrens ist eine Befragung von Referenzkunden aus dem Mittelstand, die Angaben über die Professionalität und Performance von Consultants machen und ihre Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit bewerten. Die Analyse der Beratungskompetenz betrachtet dabei zum Beispiel die Kategorien Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. Seriosität und Anschlussfähigkeit sind ebenfalls wichtige Kriterien.

"Wir identifizieren Berater, die nachweislich besser mit den besonderen Anforderungen mittelständischer Unternehmen umgehen können als andere", sagt Prof. Dr. Dietmar Fink von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB). Zusammen mit Dr. Bianka Knoblach verantwortet Fink die wissenschaftliche Auswertung von TOP CONSULTANT.

Dr. Bianka Knoblach ergänzt: "Wir bewerten nicht das Image, sondern reale Kundenerfahrungen. Auftraggeber beurteilen ihre Berater entlang klar definierter Kriterien, von fachlicher Qualität über Umsetzungsstärke bis zur sozialen Kompetenz. Denn ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondern ein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kultur mittelständischer Unternehmen."

Noch bis zum 27. Februar können sich Management-, IT-, Personal- und technische Berater für eine Teilnahme anmelden. In einem Beraterfragebogen machen sie anschließend Angaben zu ihrem Unternehmen, geben eine Selbsteinschätzung zu ihrer Leistungsfähigkeit und nennen Referenzkunden aus dem Mittelstand. Alle Unternehmen, die in der späteren Auswertung eine Ratingnote B oder besser erhalten, werden bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits am 26. Juni 2026 in Heidelberg von Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg geehrt und mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet.

Die Anmeldung und die Einreichung des Beraterfragebogens sowie das Auswahlverfahren sind unentgeltlich. Nach Abschluss des unabhängigen, wissenschaftlichen Verfahrens - also nur im Falle einer tatsächlichen späteren Auszeichnung - zahlen diejenigen Unternehmen, die es tatsächlich in die Riege der Top-Consultants geschafft haben, eine einmalige Gebühr, unter anderem für die Lizenzierung des Siegels und die Teilnahme an der Preisverleihung. Aus diesen Einnahmen finanziert sich das unabhängige Auswahlverfahren, Einzelheiten sind unter www.top-consultant.de einsehbar.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich Management-, IT-, Personal- und technische Berater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner ist das manager magazin. Mehr Informationen unter www.top-consultant.de.

