Beratung für den Mittelstand: beste Unternehmen werden zum 16. Mal geehrt

Überlingen/Mainz

Dieses Jahr erhalten 111 Beratungsunternehmen das TOP CONSULTANT-Siegel. Sie hatten zuvor in einer wissenschaftlichen Kundenbefragung ihre ausgeprägte Mittelstandsexpertise bewiesen. Christian Wulff wird den frisch gebackenen Top-Consultants zu ihrem Erfolg auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 27. Juni, in Mainz persönlich gratulieren.

Die zentrale Frage bei TOP CONSULTANT ist, wie gut die teilnehmenden Beratungshäuser ihre mittelständischen Kunden beraten haben. Anhand einer Kundenbefragung überprüfte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) dies im Auftrag von compamedia. Die Bewerber hatten hierfür mittelständische Referenzkunden genannt. Diese wurden in der Folge von der WGMB dazu befragt, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung des jeweiligen Beratungshauses waren und auch, ob sie das Beratungshaus weiterempfehlen würden (weitere Informationen unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). Insgesamt bewarben sich 138 Beratungsunternehmen. 111 waren erfolgreich und tragen ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel 2025. Die Entscheidung über die Siegelvergabe fällten Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach, die zusammen die WGMB leiten.

Mittelständischen Unternehmen, die auf der Suche nach einer passenden Unternehmensberatung sind, kann das TOP CONSULTANT-Siegel als wertvolle Orientierungshilfe auf dem unübersichtlichen Beratermarkt dienen. "Ich halte es für sehr wichtig, dass wir mit dem Wettbewerb TOP CONSULTANT ein etabliertes Instrument zur Qualitätssicherung im Beratermarkt haben", sagt Christian Wulff mit Blick auf die 16-jährige Tradition des Beratervergleichs, "denn auf Deutschland kommen große Veränderungen zu, beispielsweise die um KI beschleunigte Digitalisierung."

Nicht nur die Kunden der Top-Consultants, sondern auch sie selbst sind von dem Umbruch durch künstliche Intelligenz ganz wesentlich betroffen, wie Professor Fink deutlich macht: "KI hat einen immensen Einfluss auf die Beraterbranche." Dies betreffe beispielsweise das Sammeln von Daten und auch das Erkennen von Mustern darin. Nicht zu ersetzen sei bislang jedoch die "menschliche Komponente", wie Fink ausführt: "Beratung bedeutet immer, dass Sie Menschen dazu bewegen müssen, etwas anders zu handhaben als bisher. Und dafür brauchen Sie menschliches Fingerspitzengefühl."

Das TOP CONSULTANT-Siegel wird in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis zehn Mitarbeiter, elf bis 50 Mitarbeiter und mehr als 50 Mitarbeiter. Pro Größenklasse wird zusätzlich ein "Berater des Jahres" ermittelt - das Unternehmen, das auf Platz eins in seiner Größenklasse liegt. Die Platzierungen:

Größenklasse der Beratungsunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern:

CORPASS GmbH, 63868 Großwallstadt ("Berater des Jahres") LinkCare GmbH, 71636 Ludwigsburg GAIN Management Advisors GmbH, 65760 Eschborn

Größenklasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern:

M&L AG, 60528 Frankfurt am Main ("Berater des Jahres") bluecue consulting GmbH & Co. KG, 33602 Bielefeld b-k-p Consulting GmbH, 61476 Kronberg

Größenklasse der Beratungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern:

EY-Parthenon, 40213 Düsseldorf ("Berater des Jahres") H&Z Unternehmensberatung GmbH, 80333 München TMG Consultants GmbH, 70597 Stuttgart

Ausführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen finden sich auf der Website www.top-consultant.de. Pressemitteilungen zu den drei "Beratern des Jahres", weitere Informationen sowie allgemeines Bildmaterial gibt es im Pressebereich.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

