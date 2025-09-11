compamedia GmbH

Mit Christian Wulff Start in neue Runde von TOP 100

Überlingen (ots)

Der Innovationswettbewerb TOP 100 ist in seine 33. Runde gestartet - mit einem neuen Mentor: Nach 14 Jahren hat der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar den "Staffelstab" an Christian Wulff übergeben. Der ehemalige Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident wird den erfolgreichen mittelständischen Unternehmen des Jahrgangs 2026 auf dem nächsten Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni gratulieren. Doch davor steht für interessierte Unternehmen erst einmal die Bewerbung an: Bis zum 31. Oktober dieses Jahres können sich innovative Mittelständler für eine Teilnahme an dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren anmelden und dann bis spätestens Ende November die Unterlagen einreichen.

"Innovation begeistert mich", sagt der neue Mentor Christian Wulff. "Mich begeistert auch die Art und Weise, wie mittelständische Unternehmen als Ideenschmieden arbeiten. Fest verwurzelt in ihren Heimatregionen, übernehmen sie als Arbeitgeber - über das Wirtschaftliche hinaus - eine elementare soziale Rolle", ergänzt er auch mit Blick auf sein eigenes Erleben im jahrzehntelangen Kontakt mit Firmen.

Wulff, der als niedersächsischer Ministerpräsident die heute von 300.000 Jugendlichen besuchte IdeenExpo ins Leben rief, ist nach Ranga Yogeshwar, Lothar Späth (früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg) und Professor Hans-Jürgen Warnecke (früherer Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft) der vierte Mentor in der 33-jährigen Geschichte von TOP 100.

Auf die Bewerber um das TOP 100-Siegel wartet ein umfangreiches Auswahlverfahren. Geleitet wird es von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien. Zentral ist für ihn und sein Team dabei die Frage, ob die erfolgreichen Innovationen der Mittelständler das Resultat eines fundierten, breit aufgestellten Innovationsmanagements sind - oder ob nur der bloße Zufall für den Erfolg verantwortlich zeichnet. "Die TOP 100-Systematik umfasst mehr als 100 Kriterien. Sie erlauben uns eine detaillierte Analyse der grundsätzlichen Ausrichtung von Unternehmen auf Innovation und der Innovationserfolge der Teilnehmer", erklärt Professor Franke.

Damit Chancengleichheit unter den Bewerbern herrscht, gibt es drei Größenklassen, die sich an der Personalstärke orientieren: bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 200 Mitarbeiter und mehr als 200 Mitarbeiter. Die Website des Wettbewerbs gibt unter einen Überblick über die Prüfkriterien.

Die Bewerbung um das TOP 100-Siegel ist für die mittelständischen Unternehmen kostenlos. Werden sie nach der unabhängigen, unentgeltlichen Auswahlentscheidung in die TOP 100 aufgenommen (30 bis 40 Prozent der Unternehmen scheitern in der Regel), ist eine Gebühr für die zeitlich und räumlich unbegrenzte Lizenzierung des TOP 100-Siegels, für die Teilnahme an der Preisverleihung, für die wissenschaftliche Ergebnisaufbereitung in der individuellen Innovationsbilanz, für begleitende PR-Arbeit und für die Erstellung eines Firmenporträts für das Web zu entrichten. Diese Gebühr staffelt sich nach der jeweiligen Größenklasse und beträgt entsprechend 9.900, 10.900 oder 12.400 Euro (jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer).

Bis zum 31. Oktober können sich die Unternehmen für die Teilnahme anmelden und haben danach noch vier Wochen Zeit (bis Ende November), den umfangreichen Fragebogen zu beantworten. Der neue TOP 100-Jahrgang wird am 1. Februar 2026 öffentlich bekannt gegeben. Christian Wulff wird den neuen Top-Innovatoren dann am 26. Juni in Heidelberg im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit zu ihrem Erfolg gratulieren.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin "ZEIT für Unternehmer" als Kooperationspartner.

