SentinelOne und Schwarz Digits schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cybersicherheit in Europa

Neckarsulm (ots)

Marktsignal für Europa: SentinelOne verstärkt seine Aktivitäten in Europa durch eine Partnerschaft mit Schwarz Digits, für ein souveränes Produktportfolio.

Strategische Partnerschaft: Die Kooperation bringt die KI-gestützte Singularity(TM) Plattform von SentinelOne auf die zertifizierte Cloud-Infrastruktur von STACKIT.

Höchste Sicherheitsstandards: Die Lösung ermöglicht es, dass alle Daten in Deutschland verbleiben und der DSGVO unterliegen.

In einem Marktumfeld, das von geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, wird digitale Souveränität zur entscheidenden Grundlage für die Stabilität und Innovationskraft Europas. Als Antwort auf den dringenden Bedarf an vertrauenswürdigen und ganzheitlichen IT-Sicherheitslösungen gehen SentinelOne, ein weltweit führender Anbieter für Cybersicherheit, und Schwarz Digits, die IT- und Digital-Sparte der Schwarz Gruppe, ab September 2025 eine strategische Partnerschaft ein.

Cyber-Security-Alternative für Europa

Die Zusammenarbeit vereint die Cybersicherheits-Plattform von SentinelOne mit der zertifizierten, hochsicheren souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem souveränen Cloud-Provider von Schwarz Digits. Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand erhalten damit eine autonome, KI-gestützte Cyber Security Plattform, die den kompletten Lifecycle für IT- und OT-Umgebungen abdeckt - von der Identifikation und Prävention über Erkennung und Reaktion bis hin zur Wiederherstellung. Damit schaffen SentinelOne und Schwarz Digits gemeinsam eine souveräne Alternative für digitale Sicherheitslösungen in Europa, die den strengen deutschen Datenschutzregeln unterliegen.

Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits: "In Europa müssen wir Spitzentechnologie einsetzen und weiterentwickeln, ohne unsere Daten aus der Hand zu geben. Sonst verlieren wir unsere Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Die Partnerschaft mit SentinelOne ist das perfekte Beispiel für die Vereinbarkeit von Technologieoffenheit und Datenhoheit."

Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits: "Wir stellen die sichere und rechtskonforme Infrastruktur bereit, auf der SentinelOne seine wegweisende, ganzheitliche Cyber Sicherheits-Suite anbieten kann. Diese Synergie schafft einen enormen Mehrwert für den Markt und stärkt die digitale Resilienz der europäischen Wirtschaft und öffentlichen Hand."

Tomer Weingarten, CEO SentinelOne: "Unsere europäischen Kunden verlangen Sicherheitslösungen, die modernsten Schutz mit vollständiger Datensouveränität kombinieren. Die Partnerschaft mit Schwarz Digits ermöglicht es uns, diese Nachfrage zu erfüllen. Sie gibt Kunden die Gewissheit, KI-gestützte Cybersicherheit kompromisslos einzusetzen, auch in stark regulierten Branchen."

Führende KI-Sicherheit trifft auf souveräne europäische Cloud

Die SentinelOne Singularity(TM) Plattform schützt Unternehmens-Workloads über Endpunkte, die Cloud und Identitäten hinweg - und wird von mehr als 11.000 Kunden weltweit genutzt. Sie setzt künstliche Intelligenz und Verhaltensanalysen ein, um Bedrohungen wie Ransomware autonom und in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren.

Gleichzeitig wird durch STACKIT als souveräner Cloud-Provider eine skalierbare und sichere Cloud-Infrastruktur aus Hochsicherheits-Rechenzentren unter anderem in Deutschland bereitgestellt. Die Services sind DSGVO-konform und nach höchsten europäischen und internationalen Standards zertifiziert, darunter ISO 27001 und die C5-Kriterien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Für europäische Unternehmen und Organisationen ist eine vollständig souveräne Sicherheitsplattform von größter Bedeutung. Deutsche Kunden können bereits die führende CTEM-Plattform (Continuous Threat Exposure Management) von XM Cyber auf STACKIT nutzen. XM Cyber ermöglicht es Sicherheitsteams, kritische Sicherheitslücken zu priorisieren und effizient zu beheben, indem es Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Identitätsrisiken in einem Angriffsgraphen visualisiert. Dadurch werden potenzielle Angriffspfade sowohl in Cloud- als auch in On-Premise-Umgebungen aufgedeckt.

Durch das Angebot der führenden SecOps-Plattform von SentinelOne auf STACKIT erhalten europäische Kunden Zugang zur umfassendsten souveränen Sicherheitsplattform. Sie bietet eine perfekte Lösung für ihre kritischen SecOps- (Security Operations) und Continuous Exposure Management-Anforderungen.

