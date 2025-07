Niklas Laumer: Mit Handlos + Laumer zur modernen und effizienten Haustechnik

Handlos + Laumer

Wer sein Zuhause modernisieren oder neu bauen möchte, braucht einen verlässlichen Partner an seiner Seite. Niklas Laumer und sein Team von Handlos + Laumer aus Büdingen bieten umfassende Lösungen in den Bereichen Heizung, Sanitär und Solar. Wie das Unternehmen Projekte effizient umsetzt und welche Vorteile Kunden durch die regionale Fokussierung und die digitalen Prozesse genießen, erfahren Sie hier.

Eine effiziente Heizungsanlage, ein zeitgemäßes Bad und eine zukunftssichere Energielösung – so die Ziele vieler Hauseigentümer. Doch die Umsetzung gestaltet sich häufig schwierig: Überlastete Handwerksbetriebe, lange Wartezeiten sowie komplexe Prozesse und Regularien erschweren die Realisierung. Viele Bauherren fühlen sich dadurch ausgebremst – Unsicherheit, Frustration und nicht selten auch Resignation sind die Folge. Besonders gravierend wird es, wenn Verzögerungen spürbare finanzielle Auswirkungen haben. „Aufgeschobene Projekte verursachen nicht nur zusätzliche Kosten durch veraltete Heiztechnik – sie mindern auch das persönliche Wohlbefinden im eigenen Zuhause“, warnt Niklas Laumer, Inhaber der Firma Handlos + Laumer. „Wer seine Bau- oder Sanierungsvorhaben hinauszögert, verliert täglich Lebensqualität und bares Geld.“

„Unsere Kunden wünschen sich zu Recht einen zuverlässigen Ansprechpartner, der erreichbar ist, Lösungen aufzeigt und nicht nur Probleme benennt“, erklärt der Unternehmer weiter. „Deshalb setzen wir als Fachbetrieb für Heizung, Sanitär und Solar aus Büdingen bewusst auf persönliche Betreuung, kurze Entscheidungswege und eine zügige Umsetzung – schließlich verstehen wir uns als echter Problemlöser für unsere Kunden.“ Niklas Laumer bringt dafür schließlich auch umfassende Expertise mit: Als Bauingenieur und ehemaliger Bauleiter vereint er fundiertes technisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Die Firmengründung erfolgte Ende 2017 durch eine Übernahme von seinem Onkel Franz Handlos, der bereits seit 1995 als selbstständiger Handwerksmeister tätig war. Seit dem 1. Januar 2018 steht der moderne Handwerksbetrieb für traditionelle Werte, hohe Kundenorientierung und ein starkes Team.

Breites Leistungsspektrum, kurze Wege, digitale Effizienz: Wie Handlos + Laumer Bauprojekte erfolgreich umsetzt

Für seine Kunden deckt Niklas Laumer mit Handlos + Laumer ein breites Leistungsspektrum ab: von der Erneuerung von Heizungsanlagen über die Installation von Wärmepumpen und Fußbodenheizungen bis hin zu kompletten Badsanierungen und Solarthermieanlagen kann das Expertenteam alles realisieren. Dabei verfolgt der Unternehmer eine klare Strategie: Statt sich auf ein Gewerk zu spezialisieren, bleibt Handlos + Laumer bewusst flexibel. So können sie je nach Marktentwicklung reagieren – mal sind Wärmepumpen mehr gefragt, mal Badsanierungen.

Eine weitere Besonderheit ist die regionale Fokussierung: Handlos + Laumer arbeitet vorwiegend in der weiteren Umgebung rund um Bündigen. „Dadurch sorgen wir nicht nur für kurze Anfahrtswege und effiziente Projektabwicklungen, sondern bieten auch unseren Mitarbeitern einen möglichst stressfreien Arbeitstag“, erklärt Niklas Laumer. „Viele Fachkräfte schätzen die Möglichkeit, pünktlich um 16:30 Uhr Feierabend zu machen, ohne lange Rückfahrten oder Staus – ein echter Standortvorteil gegenüber Betrieben in der Rhein-Main-Region.“ Für Kunden bedeutet das: kurze Wartezeiten, verlässliche Termine und im Notfall eine Reaktion innerhalb eines Tages – ein Alleinstellungsmerkmal, das in der Branche Seltenheitswert hat. Möglich wird dies durch eine clevere Einsatzplanung.

Doch auch im Bereich Digitalisierung ist Handlos + Laumer Vorreiter: Einsatzpläne, Arbeitszeiten, Materialverbrauch, Fotodokumentationen und Kundenunterschriften werden vollständig digital erfasst. Durch die Digitalisierung sind gewisse Abläufe, wie die Erstellung von Rechnungen und Angeboten, die Termin- und Einsatzplanung sowie die Auswertung von Statistiken, schneller möglich, und das gesamte Team bleibt jederzeit auf dem aktuellsten Stand. Auch bei der Beratung zu Wärmepumpen setzt das Unternehmen auf digitale Effizienz. „Wir können vor Ort eine präzise Heizlastberechnung durchführen, indem das Gebäude digital vermessen wird“, erklärt Niklas Laumer. „So kann exakt ermittelt werden, welche Wärmepumpe passt und ob Heizkörper angepasst werden müssen – eine enorme Erleichterung für Kunden und eine sichere Basis für die Angebotserstellung.“

Starkes Team, klare Werte: Wie Handlos + Laumer Mitarbeiterzufriedenheit und Qualität vereint

Bei Handlos + Laumer endet der Anspruch an Qualität nicht bei den technischen Lösungen – er setzt sich im Team fort. Der Betrieb versteht sich als moderner Familienbetrieb mit einer offenen, kollegialen Kultur. Entscheidungen über Neueinstellungen werden im Team getroffen, Bewerber lernen bei Probearbeitstagen alle zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kennen. „Unsere Arbeitszeiten sind klar geregelt: Sie gehen von 7:30 bis 16:30 Uhr – Überstunden gibt es nur mit Ausgleich“, versichert Niklas Laumer. „Dazu kommen natürlich Benefits wie regelmäßige Team-Events, eine wöchentliche Frühstücksbox für alle Mitarbeiter und ein eigener Finanzberater, der Mitarbeiter in Altersvorsorge- und Finanzfragen unterstützt.“

Auch die Ausbildung wird bei Handlos + Laumer großgeschrieben: Azubis übernehmen früh Verantwortung, arbeiten eigenständig an Projekten und werden strukturiert in die Abläufe eingeführt. Ziel ist es, nicht nur helfende Hände auszubilden, sondern denkende Handwerker, die das Unternehmen langfristig mitgestalten können. Für die Zukunft verfolgt Niklas Laumer gemeinsam mit seinem Team eine ambitionierte Vision: Bis 2035 soll Handlos + Laumer einer der führenden Handwerksbetriebe der Region sein.

