Schwarz Digits

Im Dienst der Gesellschaft: Bundesagentur für Arbeit und Polizei Baden-Württemberg vertiefen Zusammenarbeit mit Schwarz Digits

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Schwarz Digits liefert mit STACKIT eine datensouveräne Cloud für den öffentlichen Sektor als zentralen Bestandteil der kritischen Infrastruktur.

Bundesagentur für Arbeit und Polizei Baden-Württemberg gehen einen bedeutenden Schritt in der Transformation hin zur eigenen digitalen Souveränität.

Die Partnerschaften werden unter anderem in den Bereichen Cloud, Cyber Security, Kommunikation und KI vertieft.

Im Rahmen des dritten Cloud X Summits am Bildungscampus in Heilbronn kündigt Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, ihre tiefergehende Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und der Polizei Baden-Württemberg an. Basis für die Bereitstellung aller digitalen Dienstleistungen ist die unternehmenseigene souveräne Cloud STACKIT. Im Portfolio inbegriffen sind neben STACKIT weitere Marken von Schwarz Digits, wie die Cyber Security Lösungen von XM Cyber, der KI-Assistent PhariaAI von Aleph Alpha und der sichere und souveräne Messenger Wire.

Die datensouveräne Cloud - digitale Basis für den öffentlichen Sektor

Der öffentliche Sektor bildet einen zentralen Bestandteil der kritischen Infrastruktur eines Staates. Die Herausforderungen, denen sich die öffentliche Verwaltung bei der Digitalisierung gegenübersieht, sind zahlreich: Bürger wünschen sich digitale Verwaltungsvorgänge, der Fachkräftemangel macht auch vor dem öffentlichen Sektor keinen Halt. Hinzu kommt ein Digitalisierungsrückstand bei gleichzeitigem Anstieg von Verwaltungsaufwänden. Die Konsequenz: Die Verwaltungseffizienz muss steigen. Zum Schutz der kritischen Infrastruktur muss jede Digitalisierung souverän und sicher erfolgen. Eine souveräne Cloud verbindet die Vorzüge moderner Technologie mit den hohen Compliance- und Sicherheitsanforderungen im öffentlichen Sektor.

"Grundsätzlich muss die Digitalisierung der Verwaltung auf allen Ebenen souverän und sicher erfolgen. Dem Schutz unserer kritischen Infrastruktur gilt allerhöchste Priorität. Bisherige Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern, die einer anderen Rechtsprechung unterliegen, stellen ein immenses Risiko dar", so Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Im Rahmen der Risikodiversifikation sollten Cloud-Anbieter auf umfassende Disaster Recovery Maßnahmen setzen und diese im Idealfall als Service anbieten. STACKIT misst mit der souveränen Cloud sowohl dem Schutz kritischer Infrastruktur als auch umfassenden Disaster Recovery Maßnahmen eine zentrale Bedeutung zu."

Für eine souveräne digitale Transformation

Um künftig der Bundesagentur für Arbeit und der Polizei Baden-Württemberg digitale Souveränität zu ermöglichen, werden in einem ersten Schritt wichtige IT-Systeme (On-Premises), die innerhalb der organisationeigenen Räumlichkeiten betrieben werden, in die Nutzung der Cloud-basierten Lösung STACKIT überführt. "Standardisierte und automatisierte Prozesse helfen uns, zentrale Voraussetzungen für eine moderne, leistungsfähige Verwaltung zu schaffen. STACKIT bietet uns dabei nicht nur die notwendige Datensouveränität, sondern auch die Skalierbarkeit, um digitale Innovationen flexibel und vor allem sicher weiterzuentwickeln", sagt Stefan Latuski, CIO der Bundesagentur für Arbeit. Das Technologie-Portfolio ist breit aufgestellt. "Mit Lösungen wie XM Cyber werden potenzielle Cyberangriffe frühzeitig erkannt und das Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöht. Zusätzlich kommen KI-basierte Anwendungen zum Einsatz, die unsere Mitarbeitenden im Arbeitsalltag gezielt entlasten und unterstützen. In einer Zeit, in der Ausfallsicherheit, Flexibilität und Innovationsfähigkeit zunehmend über die Handlungsfähigkeit entscheiden, zeigt unser Vorgehen exemplarisch, wie digitale Verwaltung in Deutschland souverän, skalierbar und zukunftsorientiert gestaltet werden kann."

Die Leistungsfähigkeit unserer Exekutive schützt Menschenleben

Das effiziente Bereitstellen von Informationen über eine souveräne Cloud schafft zudem Schnelligkeit in der Verarbeitung behördeninterner Prozesse. Die STACKIT Cloud hält sich ohne Kompromisse an europäische und deutsche Datenschutzstandards, wodurch der Umgang mit personenbezogenen Daten optimiert wird. "Damit das Zusammenleben in unserer Gesellschaft für alle sicher ermöglicht wird, ist es unabdingbar dafür zu sorgen, dass unsere Sicherheitsorgane reibungslos funktionieren. Die Nutzung einer souveränen Cloud wird die Polizei Baden-Württemberg künftig effizienter werden lassen; und deshalb für eine schnellere und zielführendere Verbrechensbekämpfung sorgen", äußert Thomas Berger, Polizeipräsident für Technik, Logistik und Service der Polizei Baden-Württemberg.

Original-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuell