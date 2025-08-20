Schwarz Digits

Schwarz Digits und Deutsche Bahn setzen den DataHub Europe in Betrieb: Start mit AuditGPT und neuer strategischer Partnerschaft im Finanzsektor

Berlin/Neckarsulm

Plattform öffnet sich für Branchenlösungen in Medien, Mobilität, Maschinenbau und Finanzen - Helaba wird strategischer Partner - Offizielle GmbH-Gründung mit neuer Doppelspitze - Erste produktive Anwendung

Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben den nächsten Meilenstein im Aufbau einer europäischen Daten- und KI-Plattform erreicht: Mit der offiziellen Gründung der DataHub Europe GmbH und einer erfahrenen Doppelspitze startet das Joint Venture nun in die operative Phase. Ziel ist es, einen sicheren, rechtskonformen und souveränen Datenraum für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Forschung zu schaffen, ergänzt um leistungsfähige Werkzeuge für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen.

Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn: "Der DataHub Europe ist für die Deutsche Bahn ein weiterer wichtiger Baustein, um eigene KI-Projekte - von der präventiven Instandhaltung über die Energieoptimierung bis zur Qualitätssicherung - schneller, skalierbar und dabei rechtssicher in den Betrieb zu bringen."

Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits: "Mit dem DataHub Europe schaffen wir eine europäische Alternative zu Plattformanbietern, die unsere Werte nicht teilen. Wir ermöglichen KI-Innovation in einem souveränen, DSGVO-konformen Rahmen - mit Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur in Europa."

Leistungsportfolio und strategischer Ausblick

Nach der formellen Freigabe durch die EU-Behörden im Juli wird die Plattform ein modulares Leistungsportfolio bieten. Kernbestandteil ist ein hochsicherer Datenraum, der Unternehmen und Organisationen einen DSGVO-konformen Datenaustausch ermöglicht. Ergänzend dazu bietet die Data & AI Workbench eine umfassende digitale Infrastruktur: Sie agiert als "digitale Werkzeugkiste" und stellt gemeinsame Standards, spezialisierte Toolsets, Expertenwissen und skalierbare Rechenressourcen bereit, mit denen KI-Projekte effizient entwickelt, getestet und produktiv umgesetzt werden können. Ziel ist es, Innovationszyklen zu beschleunigen, Entwicklungskosten zu reduzieren und datenbasierte Kooperationen zwischen Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zu fördern. Ein Marktplatz für kuratierte Datenprodukte ergänzt das Angebot, erleichtert die Wiederverwendung von Daten und eröffnet neue datengetriebene Geschäftsmodelle.

Im nächsten Schritt ist geplant, den Ansatz gezielt auf bestimmte Branchen auszurichten, um deren spezifische Anforderungen besser zu erfüllen - zum Beispiel in den Bereichen Medien, Mobilität, Maschinenbau und Finanzwesen. Die Wertschöpfungsketten dieser Sektoren profitieren besonders stark von Datensouveränität und Sicherheitsstandards.

Helaba als neuer Partner

Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) wird strategischer Partner im DataHub-Europe-Ökosystem. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Lösungen zu entwickeln, die die digitale Souveränität im Finanzsektor stärken und europäische Werte und Standards fördern. Geplant sind insbesondere KI-gestützte, branchenspezifische Anwendungen und digitale Marktplatzlösungen, basierend auf Open-Source-Technologien, transparenten Prozessen und strenger Einhaltung europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Co-Geschäftsführer zur Doppelspitze ernannt

Zu Co-Geschäftsführern der DataHub Europe GmbH wurden Eicko Schulz-Hanssen und Dr. Julian Kopmann ernannt.

Schulz-Hanssen bringt langjährige Führungserfahrungen im Bereich Software, Vertrieb und Dienstleistungen mit. Er begann seine Karriere bei der SAP mit den Schwerpunkten Vertrieb und Management. Als Geschäftsführer eines Sportengagements des SAP-Gründers Dietmar Hopp fungierte er zusätzlich als langjähriges Präsidiumsmitglied eines Sportverbandes. Seinen Einstieg in die KI-Welt vollzog er zuletzt als Senior Advisory Consultant bei Aleph Alpha.

Kopmann, promovierter Betriebswirt (TU Berlin), ist ausgewiesener Experte für digitale Transformation. Bei der Deutschen Bahn war er als Manager in den Bereichen Data & AI Governance sowie in der AI Factory tätig, wo er datengetriebene Strategien und KI-Initiativen maßgeblich vorantrieb. Zuvor war er Chief Product Officer bei Mobimeo und bekleidete Management- und Steuerungspositionen bei Bombardier Transportation und KPMG. Dort vertiefte er seine Expertise in Produktentwicklung, Digitalisierung und Transformationsprojekten.

Erster Use-Case "AuditGPT" im Produktivbetrieb

AuditGPT, ein KI-gestützter digitaler Prüfassistent, der Mitarbeitende in der Revision bei der Erstellung von Prüfberichten unterstützt, steht exemplarisch für das Geschäftsmodell des DataHub Europe. Die Lösung ist nach einer erfolgreichen Pilotphase nun produktiv bei Schwarz Digits und der Deutschen Bahn im Einsatz. Sie entlastet Teams, beschleunigt Prozesse und arbeitet in einem sicheren, DSGVO-konformen Umfeld. Im Rahmen des Joint Ventures wird AuditGPT im nächsten Schritt zu einer marktfähigen Anwendung weiterentwickelt.

Die strategische Kontrolle der DataHub Europe GmbH übernimmt ein fünfköpfiger Beirat mit je zwei Vertreter:innen der Gründungspartner sowie einem unabhängigen Mitglied. Mit Hauptsitz in Heilbronn, einem wachsenden KI-Standort, und einer Zweigstelle in Berlin als Brücke zu Politik, Verwaltung und KI-Community verbindet DataHub Europe technologische Exzellenz mit strategischer Vernetzung.

Weitere Informationen und Ansprechpartner zum DataHub Europe finden Sie hier.

Original-Content von: Schwarz Digits