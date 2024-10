Die F.A.Z. begrüßt auf der Frankfurter Buchmesse mehr als 60 namhafte Autoren und die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises

FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Von Mittwoch bis Sonntag führen Redakteurinnen und Redakteure der F.A.Z. auf der 76. Frankfurter Buchmesse Live-Interviews mit zahlreichen renommierten Autoren und Herausgebern. Darunter ist die Schriftstellerin Martina Hefter, die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Auf faz.net/buchmesse sind alle Termine, Hintergrundberichte und Rezensionen verfügbar.

In diesem Jahr begrüßt die F.A.Z. an ihrem Messestand auf der 76. Frankfurter Buchmesse mehr als 60 namhafte Schriftsteller zu Live-Interviews. Zu den Gästen gehören neben vielen weiteren: Mithu Sanyal ("Antichristie"), Cemile Sahin ("Kommando Ajax"), Clemens Meyer ("Die Projektoren") und Yuval Noah Harari ("Nexus. Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz").

Die Schriftstellerin Martina Hefter erhielt für ihren Roman "Hey, guten Morgen, wie geht es dir?" den Deutschen Buchpreis 2024 für den besten deutschsprachigen "Roman des Jahres", der von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben wird. Am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024, wird sie mit Andreas Platthaus am F.A.Z.-Messestand im Gespräch sein.

Gastland der Buchmesse in diesem Jahr ist Italien. Vor diesem Hintergrund finden mehrere Gespräche in italienischer und deutscher Sprache statt. Unter anderem spricht F.A.Z.-Redakteurin Karen Krüger mit dem Autor Roberto Saviano über sein Buch "Falcone".

Eine Übersicht aller F.A.Z.-Termine finden Sie unter faz.net/faz-programm.

Der Stand der F.A.Z. befindet sich in diesem Jahr in Halle 3.1., Stand E72.

Vor der Messe erschienen wie jedes Jahr die Literaturbeilage der F.A.Z. und das Feuilleton Spezial der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.). Die Literaturbeilage blickt auf die interessantesten Neuerscheinungen in den Bereichen Belletristik, Kinder- und Jugendbücher und Sachbücher. Die Messebeilage bietet einen Italien-Schwerpunkt mit dem Aufmacher zum Auftaktband der ersten deutschen Gesamtübersetzung von Giacomo Leopardis legendärem Arbeitsjournal "Zibaldone". Im 13-seitigen Feuilleton Spezial wird unter anderem der Roman "Die Achse der Autokraten" der Friedenspreisträgerin Anne Appelbaum vorgestellt. Außerdem erschien in diesem Jahr zum ersten Mal ein Dossier in der E-Paper-Ausgabe mit Rezensionen der F.A.Z. zu allen sechs nominierten Buchtiteln der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

