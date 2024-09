FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

F.A.Z. launcht F.A.Z. PRO Weltwirtschaft

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erweitert ihr Newsletter-Angebot in der Produktreihe F.A.Z. PRO für themenspezifische wöchentliche Briefings um den Newsletter F.A.Z. PRO Weltwirtschaft. Interessenten können F.A.Z. PRO Weltwirtschaft inklusive FAZ+ für einen Zeitraum von zwei Monaten kostenfrei testen.

Mit F.A.Z. PRO Weltwirtschaft launcht die F.A.Z. ein digitales Informationsangebot zu aktuellen Entwicklungen rund um Geoökonomie, Globalisierung, Sicherheit und Ressourcen. Das Themenspektrum reicht von jüngsten Entwicklungen in Beschaffungs- und Absatzmärkten über Zinspolitik und Inflation bis hin zu Folgen politischer Konflikte und des Klimawandels.

F.A.Z. PRO Weltwirtschaft richtet sich an Leserinnen und Leser, die an Geoökonomie interessiert sind und relevante Märkte im Blick behalten möchten. An der Schnittstelle zwischen globaler Politik und Wirtschaft berichten sachkundige Autoren der F.A.Z. sowie prominente Gastautoren umfassend über die weltumspannende Ökonomie und ihre Herausforderungen. F.A.Z. PRO Weltwirtschaft stellt Zusammenhänge dar und kontextualisiert die Entwicklungen. Leserinnen und Leser können die Nachrichtenlage in ihren eigenen Märkten besser verstehen, und mögliche Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle werden angerissen.

Relevante Entwicklungen werden in einem wöchentlichen Newsletter kuratiert, analysiert und eingeordnet und auf der F.A.Z.-Website um tägliche Berichterstattung ergänzt.

Interessenten können F.A.Z. PRO Weltwirtschaft inklusive FAZ+ für einen Zeitraum von zwei Monaten gratis testen. Das Angebot kann direkt über die Website ( https://www.faz.net/pro/weltwirtschaft) oder unter Https://abo.faz.net/faz-pro.html bestellt werden. Für FAZ+Abonnenten ist das umfangreiche F.A.Z. PRO Weltwirtschaft-Angebot kostenfrei nutzbar.

Bestandskunden (mit FAZ+ Abo oder Abonnenten der digitalen F.A.Z. bzw. F.A.S.) können sich für den Newsletter im F.A.Z.-Newsletter-Center anmelden ( nl.faz.net).

Informationen über F.A.Z. PRO Weltwirtschaft finden Sie hier: https://www.faz.net/pro/weltwirtschaft/

PRO Einspruch und PRO D:ECONOMY

Gleichzeitig mit der Einführung von F.A.Z. PRO Weltwirtschaft wird der etablierte Newsletter F.A.Z. Einspruch Teil der PRO-Familie. Der Newsletter enthält die wichtigsten juristischen Artikel der Woche aus der F.A.Z. und exklusive Gastbeiträge zu interessanten Rechtsthemen. Er ergänzt die Einspruch-Website, auf der täglich die interessantesten F.A.Z. Artikel zu Rechtsthemen dargestellt werden, sowie den Einspruch-Podcast, der immer mittwochs erscheint.

Und auch beim F.A.Z.-Newsletter PRO D:ECONOMY unter der redaktionellen Leitung von Holger Schmidt gibt es Veränderungen: Er wird in F.A.Z. PRO Digitalwirtschaft umbenannt.

Über F.A.Z. PRO

Die Produktreihe F.A.Z. PRO liefert einen vollständigen und aktuellen Überblick über die jeweiligen Themen sowie einen tiefgehenden und fachversierten Einblick. Die Newsletter bedienen ein Fachpublikum, beruflich aktive Zielgruppen mit themenspezifischen Interessen sowie Leserinnen und Leser, deren Themeninteresse über die allgemeine Berichterstattung in der F.A.Z. hinausgeht.

Die Produktangebote umfassen ein wöchentliches E-Mail-Briefing in Form eines kuratierten Newsletters sowie einen laufend aktualisierten Nachrichtenstream auf der F.A.Z.-Webseite.

Ein kompetentes Netzwerk aus Redakteuren und Gastautoren stellt die hohe Qualität der Berichterstattung sicher.

