Online- vs. Vor-Ort-Schulung: Florian Janko von SEMEDO verrät, warum die Zukunft der Schulung digital ist

Der Markt verändert sich nahezu täglich und stellt immer wieder neue Herausforderungen an Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, seine Mitarbeiter regelmäßig zu schulen. Doch teure und zeitaufwendige Vor-Ort-Schulungen stellen Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen. Doch gibt es längst eine Lösung, diesen Herausforderungen zu begegnen. Was es damit auf sich hat, erläutert der folgende Artikel.

Die Schulung der eigenen Mitarbeiter ist unabdinglich - gerade, wenn es um den Arbeitsschutz geht. Schließlich wollen Unternehmen nicht nur sicher und produktiv arbeiten, sie müssen auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Dennoch werden Mitarbeiterschulungen in vielen Unternehmen immer noch als notwendiges Übel empfunden. Die Gründe dafür liegen vor allem im hohen Zeit- und Kostenaufwand, der mit Präsenzschulungen einhergeht. Zu den Kosten für die Unterweisungen gesellen sich in vielen Fällen nämlich auch Fahrt- und Übernachtungskosten - vom zeitlichen Aufwand und dem Fehlen der Arbeitskraft ganz zu schweigen. "Mitarbeiterschulungen sind unabdinglich, doch so kompliziert müssen sie sicherlich nicht ablaufen", betont Florian Janko, Gründer von SEMEDO.

"Schließlich gibt es längst eine Lösung, die Mitarbeiterschulungen sowohl für die Mitarbeiter als auch die Unternehmen deutlich erleichtern: Onlineschulungen", so der E-Learning-Experte weiter. Aus eigener Erfahrung weiß Florian Janko, wie herausfordernd Mitarbeiterschulungen sowohl aus finanzieller als auch aus zeitlicher Sicht sein können. Ihm war es daher ein Anliegen, eine Lösung zu finden: Aus diesem Bedürfnis heraus ist SEMEDO, eine Online-Akademie für Mitarbeiterschulungen entstanden. Gemeinsam mit Vertriebsleiter Thomas Scheidl bietet er Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, sich digital, unkompliziert und kostengünstig im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz weiterzubilden. Florian Janko ist überzeugt, dass digitale Schulungsangebote die Zukunft der Weiterbildungen sind. Warum das so ist, hat er im Folgenden zusammengefasst.

Kostengünstig und flexibel: Die Vorteile von Onlineschulungen

Vor-Ort-Schulungen gehen in der Regel mit einem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand einher, gekoppelt mit organisatorischen Faktoren stellt das Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen. Schließlich erfordern Präsenztage in der Regel auch die Übernahme und Planung von Reisekosten und Übernachtungen - ganz zu schweigen davon, dass die Arbeitskraft der betroffenen Mitarbeiter im Unternehmen fehlt. Umso wichtiger war es Florian Janko, eine Lösung zu finden. "Die Welt wird immer digitaler, warum also sollten nicht auch Schulungen und Weiterbildungen online abgebildet werden können", so Florian Janko. "Mit SEMEDO haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Weiterbildungen schnell und effizient anzubieten - und das vollkommen digital." Eine Tatsache, die Unternehmen und Mitarbeiter sehr zu schätzen wissen. Schließlich lassen sich die Schulungen so deutlich leichter in den Arbeitsalltag integrieren.

Alle Kurse werden vollautomatisiert sowie zeit- und ortsunabhängig angeboten - da die Schulungen so auch flexibel am Abend oder am Wochenende absolviert werden können, wird der Arbeitsalltag im Betrieb nicht gestört. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter nicht lange auf Schulungen oder festgelegte Termine warten müssen. Stattdessen lassen sich die Onlinekurse jederzeit - auch spontan - über die Website von SEMEDO buchen und sind sofort verfügbar. Sind die Mitarbeiter angemeldet, erhalten diese umgehend die Zugangsdaten und können sofort starten. Neben dieser Flexibilität überzeugen die Onlinekurse von SEMEDO auch aus finanzieller Sicht: Schließlich achten die Experten stets darauf, alle gesetzlichen Anforderungen schnell, schlank und digital zu lösen - so können sie ihre Kurse weit kostengünstiger anbieten als es bei regulären Schulungen der Fall ist.

"Digitale Schulungen sind die Zukunft!"

Onlineschulungen lösen damit eine Reihe an Problemen, mit denen sich Unternehmen hinsichtlich der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter immer wieder konfrontiert sehen. Angebote wie die von SEMEDO bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter trotz vollem Arbeitsalltag weiterbilden zu lassen - und das vollkommen unkompliziert und kostengünstig. Auch die Bereitschaft aufseiten der Mitarbeiter, diese Schulungen zu absolvieren, wächst durch das Onlineangebot messbar. Schließlich erlaubt es ihnen die zeitliche und örtliche Flexibilität des Angebots, ihre Weiterbildung flexibel in den Alltag zu integrieren.

"In einer zunehmend digitaleren Welt, sind Onlineschulungen nicht mehr nur eine attraktive Alternative, stattdessen wird sich der Weiterbildungssektor mehr und mehr in die Onlinewelt verlagern. Mit SEMEDO haben wir den Anfang gemacht und setzen uns dafür ein, dieses Online-Weiterbildungskonzept noch mehr Unternehmen zur Verfügung zu stellen", betont Florian Janko abschließend.

